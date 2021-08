Kostenloser Vortrag im Kyffhäuserkreis über Verkaufstricks

Im Supermarkt werden Verbraucher an vielen Stellen gezielt manipuliert.

Kyffhäuserkreis. Landfrauenverband und Verbraucherzentrale Thüringen laden am Mittwoch zu einem Online-Vortrag.

Im Rahmen der Vortragsreihe des Thüringer Landfrauenverbandes und der Verbraucherzentrale Thüringen, können sich Verbraucherinnen und Verbraucher bequem von zu Hause am Mittwoch, dem 1. September, zuschalten. Der Vortrag läuft von 17 bis 18.30 Uhr unter dem Titel „Einkaufsfalle Supermarkt – So werden Sie beim Einkauf manipuliert“.

In ihrem Vortrag lüftet Vera Schrodi, Fachberaterin Ernährung und Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale Thüringen, die Tricks des Handels, die zum Kaufen über den eigentlichen Bedarf hinaus verführen sollen. Sie erläutert, worauf Verbraucherinnen und Verbraucher beim Gang durch den Supermarkt besonders achten sollten und wie sie Verlockungen am besten umgehen. Denn bewusstes Einkaufen schont den Geldbeutel und die Umwelt.

Der Vortrag ist für rund 1,5 Stunden geplant. Ihre Fragen können Teilnehmer gerne jederzeit per Chat stellen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt für die Teilnahme am Online-Vortrag, den aktuellen Browser von Firefox oder Chrome zu verwenden. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist möglich unter: www.edudip.com/de/webinar/einkaufsfalle-supermarkt-so-werden-sie-zum-kauf-verfuhrt/537474