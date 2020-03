Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisjugendring Kyffhäuserkreis schließt seine Einrichtungen

Die Geschäftsführung des Kreisjugendring Kyffhäuserkreis hat auf Grund der aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen seitens des Landes Thüringen und des Kyffhäuserkreises veranlasst, alle in Trägerschaft des Vereins befindlichen Einrichtungen bis einschließlich 20. April für Besucher zu schließen. Das teilt dieser in einer Pressemitteilung mit. Dies betrifft den Jugend- und Schülertreff „JuST“ in Sondershausen einschließlich der „Sozialen Gruppenarbeit“ am Standort Sondershausen, den Jugendclub in Ebeleben, das Jugendhaus in Greußen, das Freizeitzentrum und Mehrgenerationenhaus in Roßleben, das Sozialkaufhaus in Roßleben sowie die Bibliothek in Roßleben. Damit fallen auch alle für die in diesem Zeitraum geplanten Veranstaltungen, Tagesfahrten, Feiern und vor allem die Ferienspiele aus, was der Träger sehr bedauere. Davon betroffen ist auch die am 21. März um 17.30 Uhr geplante kostenfreie Filmvorführung „Green Book – eine besondere Freundschaft“ im Kino in Sondershausen.

Bei Fragen oder Problemen ist die Geschäftsstelle des Kreisjugendring Kyffhäuserkreis in der Regel wochentags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 03632/701218 erreichbar.