Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreismeisterschaft abgesagt

Im Frühjahr starten viele Vereine mit Treffen, Veranstaltungen und Festen in die Saison. In Zeichen von Corona fällt alles aus, zudem müssen die Vereinschefs das Vereinsleben neu organisieren. Wir fragten bei Uwe Ludwig, Kreisjugendwart des Kreisverbandes der Jugendfeuerwehren im östlichen Kyffhäuserkreis, nach.

Wie viele Jugendwehren sind in der Gemeinschaft?

Es sind 26 Wehren mit 356 Kindern und Jugendlichen. Das sind in den vergangenen Jahren konstante Zahlen, was uns natürlich freut.

Welche Veranstaltungen waren geplant, welche sind abgesagt?

Es gibt mehrere traditionelle Veranstaltungen. Ostern stand „Fair geht vor“ für die Jüngsten in der Bottendorfer Mehrzweckhalle auf dem Programm. Abgesagt, so die ganz aktuelle Entscheidung, sind die Kreismeisterschaften und das Kreiszeltlager im Ferienpark Feuerkuppe Straußberg. Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt. Vielleicht sind im Herbst die Veranstaltung „Fair geht vor“ und der traditionelle Ökotag, diesmal in der Hohen Schrecke, möglich. Vielleicht ein Winterlager im Ferienpark. Am Wichtigsten ist, dass alle gesund bleiben. Es ist auch keine Ausbildung sowie Training der Jugendfeuerwehren möglich. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Wie halten Sie Kontakt mit den Jugendfeuerwehren?

Es gibt Telefonkonferenzen, Informationen per Mail, wir nutzen Facebook sowie WhatsApp.