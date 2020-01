Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krimilesung in Oldisleben

Eine Krimilesung findet am Samstagabend, 18. Januar, im Mehrzwecksaal in Oldisleben statt. Autorin Julia Bruns, die in der Nähe von Sömmerda lebt, liest aus ihrem Thüringen-Krimi „Thüringentod“. Das Buch ist der fünfte Thüringen-Krimi der Autorin und das erste Buch zu einem Thüringentag, dem großen Thüringer Landesfest. Dass zu diesem wichtigen Anlass jemand ermordet wird, lässt die Ermittlungsarbeiten der Kommissare Kohlschuetter und Bernsen wirklich stressig werden. Das ganze Land schaut nun auf Sömmerda. Und all das spielt in Sömmerda. Beginn ist 19 Uhr.