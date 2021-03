Polizisten sichern Spuren an einem der Tatorte.

Sondershausen. Konkrete Aussagen zum Ermittlungsstand wird die Polizei wohl in wenigen Tagen treffen.

Kripo ermittelt weiter zu Brandserie in Sondershausen

Die Ermittlungen zur Brandserie am Dienstagmorgen in Sondershausen laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei wertet Spuren aus und nimmt weiter Zeugenaussagen auf, um zu klären, wie es zu den Bränden kommen konnte. „Es werden auch die Anwohner in den umliegenden Häusern befragt, ob sie etwas beobachtet haben“, erklärt Fränze Töpfer, Sprecherin der zuständigen Landespolizeiinspektion Nordhausen.