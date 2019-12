Kritik an der Namensänderung

Nach einer Bürgerbefragung sprach sich der Stadtrat der Stadt „An der Schmücke“ mehrheitlich für eine Änderung des Namens in „Stadt Heldrungen“ aus. Dagegen regt sich seit Monaten vor allem bei Bürgern in Oldisleben Widerstand. Eine Entscheidung aus Erfurt, ob durchs Ministerium oder den Landtag, wer auch immer, steht noch aus.

Nun gibt es eine Petition gegen die Namensänderung „Stadt Heldrungen“. Unterzeichnet haben das Schreiben, das an den Petitionsausschuss des Landtages geht, Lars Denke, Georg Müller, Markus Röse und Christopher Schulze aus der „Stadt an der Schmücke“. Viele Bürger dieser Stadt seien mit einer Namensänderung in „Stadt Heldrungen“ nicht einverstanden „und fühlen sich durch den Stadtrat unfair behandelt“. Nichts anderes drücke die Bürgerbefragung aus. Die Unterzeichner der Petition seien gegen eine Änderung des vertraglich festgelegten und vom Gesetzgeber beschlossenen Namens.

Es habe im Zuge der freiwilligen Neugliederung von Kommunen in Thüringen einen Zusammenschluss der Stadt Heldrungen, der Gemeinden Bretleben, Gorsleben, Hauteroda, Hemleben, Oldisleben sowie Sachsenburg zur Landgemeinde, zur „Stadt an der Schmücke“, gegeben. Dieser Vertrag, das betonen die Unterzeichner, sei von allen Bürgermeistern am 5. April 2018 unterschrieben worden.

Mit einer Mehrheit, es gab auch sieben Gegenstimmen, beschloss der neu gebildete Stadtrat den festgesetzten Namen „An der Schmücke“ in „Heldrungen“ zu ändern. „Durch diesen Beschluss geht ein Riss durch diese junge Gemeinschaft der neu formierten Landgemeinde. Wir sehen eine zukünftige gemeinschaftliche Entwicklung gefährdet, da sich ein Bestandteil der neu gebildeten Landgemeinde Vorteile verschafft und die Solidarität unter den anderen Gemeinden gefährdet. Ebenso sehen wir dadurch wesentliche Grundlagen für die zukünftige Zusammenarbeit in Frage gestellt“, so die Unterzeichner.

Man wolle einen neutralen Namen, der niemanden bevorteilt und in dem sich alle Bürger der neu gebildeten Stadt wiederfinden. „Jeder Bürger, der das unterstützen möchte, kann dies ab Anfang Januar 2020 auf zugestellten Fragebögen oder online direkt auf der Petitionsplattform des Landtages tun. Dazu wird es noch Informationen geben.“