Krönender Abschluss der Arbeitswoche

Schauen, Bummeln, Kaufen, Genießen – „Heimat shoppen" in Bad Frankenhausen lockte am Freitagabend wieder zahlreiche Einwohner und Besucher in die Innenstadt.

Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen: Zweites „Heimat shoppen“ der Händlerschaft in Eigenregie lockte wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt

Schauen, Bummeln, Kaufen, Genießen – „Heimat shoppen" in Bad Frankenhausen lockte am Freitagabend wieder zahlreiche Einwohner und Gäste in die Innenstadt. Als besondere Aktion hatten die Gewerbetreibenden diesmal einen Kinderflohmarkt vor ihren Ladengeschäften organisiert, und so wechselten entlang der Flaniermeile neben Händlerwaren auch jede Menge Kinderbücher, Spiele, Spielfiguren, Plüschtiere und vieles mehr die Besitzer. Zahlreiche Gastronomen der Region sorgten dafür, dass niemand mit knurrendem Magen den Heimweg antreten musste. Es war das zweite „Heimat shoppen“ in Eigenregie der Frankenhäuser Händler, und die Besucher nahmen die Aktion als krönenden Abschluss der Arbeitswoche dankbar an.