Kübel-Konflikt in Heldrungens Mühlstraße

In der Mühlstraße im Ortsteil Heldrungen der Stadt An der Schmücke sehen Anwohner Verschönerungspotenzial. Darum haben einige von ihnen Blumenkübel vor der Haustür stehen. Kürzlich gab’s dafür Post von der Stadtverwaltung: Unerlaubte Sondernutzung auf öffentlichem Grund, lautet der Vorwurf, der mit der Aufforderung verbunden ist, die Pflanztröge umgehend zu entfernen.

„Vor dem Gesetz sind alle gleich. Aber nicht in Heldrungen“, schimpft der Ortschaftsbürgermeister. Norbert Enke (pl) schwant schon Arges: Er hatte als erster – und zunächst auch einziger – in der Straße einen Brief von der Stadtverwaltung bekommen. Das hätten Nachfragen in der Nachbarschaft ergeben. Mit seinem Pflanzkübel habe er die Straße aufhübschen und für ein attraktiveres Stadtbild sorgen wollen, sagt der Heldrunger. Aber er berichtet auch von von Streit mit dem Nachbarn. Der habe den Kübel mehrfach mit dem Auto umgefahren.

Nun musste Enke den Kübel wegräumen.

In der Stadtverwaltung verteidigt Karsten Lange das Vorgehen. Sondernutzung – und dabei handelt es sich beim Aufstellen von Blumenkübeln vor der Haustür auf öffentlichem Raum – bedürfe einer Genehmigung, sagt der Hauptamtsleiter. Denn nicht selten käme es durch das wilde Aufstellen derartiger Pflanztöpfe zu Behinderungen auf Gehwegen oder Parkflächen. Mancher Anwohner nutze die Kübel zudem dafür, die Freifläche vor seinem Haus zu „markieren“ beziehungsweise blockieren, um beispielsweise das Abstellen fremder Autos oder das des Nachbarn zu verhindern.

„Auch Anwohner, die ihre Mülltonnen länger vor der Tür stehen lassen, verstoßen damit gegen die Sondernutzung“, nennt Lange noch ein weiteres Beispiel, das die Stadtverwaltung einschreiten ließe.

In der Mühlstraße habe es mehrere solcher Verstöße gegeben, bestätigt er. Alle Betroffenen seien zum Entfernen der Pflanztöpfe aufgefordert worden. Dies sei eine Frage der Sicherheit, sieht er die großen Gefäße statt als Schmück vielmehr als Unfallquelle, die Passanten zu Fall bringen könnten.