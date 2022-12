Kur für Dielenböden im Schloss Wiehe

In den nächsten Wochen rücken die Tischler im Schloss Wiehe an. Neben historischen Dielenböden soll auch diese Holztreppe aufgearbeitet werden.

Wiehe. Historische Dielenböden in drei Räumlichkeiten des Schlosses sollen aufgearbeitet werden. Nach langer Suche wurde ein Anbieter gefunden.

Mithilfe hoher Förderquoten von rund 90 Prozent durch das Land und Gelder von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können ab der zweiten Januarwoche historische Dielenfußböden im Schloss Wiehe aufgearbeitet werden. Im Zimmer der Baronin, in der alten Bibliothek sowie dem Kaminzimmer sollen die Dielen in neuem Glanz erstrahlen. Als die Stadt Roßleben-Wiehe die Tischlerarbeiten das erste Mal ausschrieb, ging überhaupt kein Kostenangebot ein, sagte Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold. In der zweiten Runde gab’s dafür gleich drei Angebote. Das wirtschaftlichste bekam mit etwas mehr als 46.500 Euro den Zuschlag. Die anderen zwei Anbieter verlangten für dieselbe Leistung rund 110.000 Euro, so Arnold. Nachvollziehbar seien die Preise nicht.