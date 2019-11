Kurbeitrag soll sich in Bad Frankenhausen erhöhen

Bad Frankenhausen. In der Kurstadt ist eine Erhöhung des Kurbeitrages geplant. Zu zahlen haben ihn all die, die sich zu Heil-, Kur- oder Erholungszwecken in der Kernstadt und den Ortsteilen aufhalten. Über die Satzungsänderung hat der Stadtrat, der Donnerstagabend ab 18 Uhr im Rathaus öffentlich tagt, zu befinden. Geplant ist, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf TA-Nachfrage sagte, eine Erhöhung um 0,50 Euro. In der Kernstadt (Kurbezirk 1) soll sich der Kurbeitrag pro Aufenthaltstag und Person ab dem 16 Lebensjahr von 2 Euro auf 2,50 Euro erhöhen, für Kinder ab Vollendung des sechsten Lebensjahres von 1 Euro auf 1,50 Euro.

Die letzte Änderung des Kurbeitrages hatte es im Jahr 2014 gegeben. Bei den Erwachsenen gab es eine Steigerung von 1,50 Euro auf 2 Euro. Damals plante die Stadt umfangreiche Investitionen, beispielsweise die Erweiterung des Kurparkes und die Schaffung des Solewasser-Vitalparkes. Mit der Erhöhung des Kurbeitrages ging es auch um weitere Einnahmen im Stadthaushalt.

Bürgermeister Strejc begründet die nun geplante Erhöhung mit den allgemein steigenden Kosten bei der Unterhaltung der Kur-Infrastruktur. Und er betont: „Es gibt zum einen die finanzielle Erhöhung, zum anderen haben die Nutzer der Kurkarte aber auch einen Mehrwert, den sie bisher nicht haben. Sie können sie dann den Bürgerbus kostenfrei nutzen, zudem brauchen sie keinen Eintritt ins Regionalmuseum zu bezahlen, da gibt es bisher eine Ermäßigung. Eine Fahrt mit dem Bürgerbus kostet in der Kernstadt ein Euro, in die Ortsteile 1,50 Euro. Eintritt fürs Museum zahlen die Erwachsenen, die eine Kurkarte haben, 3,50 statt 4 Euro.“

Es ist noch eine Änderung bei der Kurbeitragssatzung vorgesehen. Bisher waren Personen mit einem Grad der Behinderung von 100 Prozent von der Beitragspflicht befreit. „Da gab es in den vergangenen Jahren Kritik. Deshalb senken wir den Behinderungsgrad auf 50 Prozent“, sagte Strejc.

Man habe die Reha-Einrichtungen, Hotels, Pensionen und so weiter über das Vorhaben Änderung der Kurbeitragssatzung informiert. Letztlich zahle der Gast. „Es wird ihm in unserer Kurstadt viel geboten und es gibt den besagten Mehrwert für ihn. Die Erhöhung des Kurbeitrages ist gerechtfertigt, wir investieren weiter“, betont der Bürgermeister. Was die Angebote betrifft, sollte man Bad Frankenhausen beispielsweise mal mit dem Kurort Masserberg, Landkreis Hildburghausen, vergleichen, der in diesem Sommer den Kurbeitrag auf 3 Euro erhöhte.

Bad Frankenhausen rechnet in diesem Jahr mit 325.000 Euro an Einnahmen durch den Kurbeitrag. Gibt der Stadtrat für die Satzungsänderung grünes Licht, erfolgt eine Prüfung durch die Kommunalaufsicht, besteht keine Beanstandung, wird die Satzung veröffentlicht. Es steht also noch nicht fest, ab wann sie dann wirkt. Wäre es rein theoretisch ab Januar 2020, so könnten, wie Strejc sagte, etwa 90.000 in die Kasse der Stadt, die von Kur, Tourismus und Reha lebt, fließen.

Kurbeitrag (Beispiele):

Bad Sooden-Allendorf: 2,60 Euro

Warnemünde: 2,25 Euro

Salzuflen: 3,20 Euro

Bad Aibling: 2 Euro

Bad Kissingen: 3,60