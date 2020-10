Kurklinik schafft sich mehr Platz

Bad Frankenhausen. Im Reha-Zentrum in Bad Frankenhausen stehen demnächst Bauarbeiten an: Atrium soll aufgestockt werden

Auf zwanzig Jahre kann die Reha-Klinik in Bad Frankenhausen in diesem Jahr zurückblicken. Das moderne Schwerpunktklinikum für Orthopädie und Psychosomatik am Südhang des Kyffhäusers mit seinen 196 Zimmern ist bei Kurpatienten beliebt. Viele kommen bei einer erneuten Rehabilitation sogar extra wieder hierher. Entsprechend gut ist die Auslastung.