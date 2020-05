Oldisleben. Drei Fragen an: Georg Müller, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Oldisleben.

Kurs auf das Reiterfest im Juni

Im Frühjahr beginnt für viele Vereine die Zeit der Feste, Konzerte, Ausstellungen und Treffen. Doch Feste und Corona vertragen sich nicht, darum müssen die Vereine ihren Alltag neu organisieren. Wir fragten Tierarzt Georg Müller, den Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Oldisleben.

Wie ist es derzeit um das Vereinsleben bestellt?

Unser Osterturnier musste leider ausfallen. Wir hatten schon alles vorbereitet – Ausschreibungen waren erfolgt, Tontechnik und Versorgung der Besucher organisiert, Genehmigungen eingeholt und vieles mehr. Bedauerlich, wenn die Veranstaltung dann nicht stattfindet. Von so einem Fest bleibt ja immer auch ein bisschen was für den Verein hängen. Aber Gesundheit ist wichtiger. Auch das Reittraining mehrmals die Woche findet seit März nicht mehr statt – wer kein Pferd hat, hat derzeit auf dem Hof nichts zu suchen.

Wie ist es um das Reiterfest im Juni bestellt?

Wir veröffentlichen die Ausschreibung und versuchen alles so vorzubereiten, dass das Turnier durchgeführt werden kann. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt, das kommt uns entgegen. Der Reiterball steht allerdings noch in den Sternen – ob ein Festzelt aufgebaut werden kann, wird sich zeigen.

Was liegt in diesem Jahr noch an?

Die ausgefallene Jahreshauptversammlung ist auf jeden Fall nachzuholen. Gut 60 Mitglieder hat unser Verein. Und dann freuen wir uns wie jedes Jahr auch wieder auf unser Gruselreiten Ende Oktober und die Weihnachtsgala. kf