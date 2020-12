Kursleiter für Bewegungsangebote in Artern gesucht

Artern. Das Seniorenprojekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“ sucht Interessierte, die als Kursleiter ältere Menschen für Bewegung begeistern möchten. Man wolle keine Parallelstrukturen zu Vereins- oder anderen Angeboten schaffen, sondern ein unterstützendes Netzwerk aufbauen, versichert Projektleiterin Monique Keßler. Auch Kursleiter für Wanderungen, Lesungen und Spiele sind gern gesehen. Neben einer Aufwandsentschädigung gibt es Weiterbildungen. Die Kursleiter sollen ab Januar ihre Angebote den Senioren näherbringen. Bewerbung an die VHS Kyffhäuserkreis, Puschkinstraße 58 in Artern oder per Mail an: Monique.Kessler@vhs-th.de