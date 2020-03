Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurstadt geht in den Pausenmodus

Das öffentliche leben in der Kurstadt wird weiter heruntergefahren. In einer Pressemitteilung schreibt der Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), dass die Stadtverwaltung nun doch für den Besucherverkehr geschlossen bleiben soll. Das betrifft auch die Friedhofsverwaltung. Ab dem morgigen Mittwoch werden dann auch die öffentlichen Spielplätze gesperrt. Die Jugendclubs in allen Ortsteilen sind bereits seit gestern geschlossen. Bis auf Weiteres steht die Verwaltung aber telefonisch unter 034671/7200 oder per Mail unter info@bad-frankenhausen.de für Anfragen und Auskünfte zur Verfügung.

Auch die Kur & Tourismus GmbH Bad Frankenhausen hat ihre Maßnahmen konkretisiert. Die Bade- und Saunalandschaft sowie die Totes-Meer-Salzgrotte in der Kyffhäuser-Therme sind bereits geschlossen. Die Physiotherapie und der Wohnmobilstellplatz sind aber weiterhin geöffnet. Die Thermen-Mitarbeiter stehen bei Fragen täglich zwischen 9 und 18 Uhr telefonisch unter 034671/5123 zur Verfügung.

Das Kyffhäuser-Denkmal wird ab dem 18. März 2020 vorübergehen geschlossen. Bei Fragen erreichen sind die Mitarbeiter per E-Mail an info@kyffhaeuser-denkmal.de zu erreichen.

Die Tourist-Information ist ebenfalls vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen. Der Verkauf von Tickets und Souvenirs findet vorläufig nicht mehr statt. Eine Rücknahme bereits erworbener Tickets ist momentan auch nicht möglich. Telefonisch sind die Mitarbeiter während der gesonderten Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 034671/71717 oder per E-Mail unter touristinfo@bad-frankenhausen.de erreichbar. Alle Stadtführungen sind überdies auch vorübergehend abgesagt.