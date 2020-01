Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurstadt investiert weiter

Doppelhaushalt 2020/2021, Finanzplan und Investitionsprogramm für die Stadt Bad Frankenhausen stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 6. Februar. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) werde, wie er auf Nachfrage sagte, diese Themen von der Tagesordnung nehmen. Am 25. Februar soll es eine Sondersitzung des Stadtrates geben. Strejc begründet die Entscheidung vor allem damit, dass erst am 30. Januar der Jahresabschluss 2019 vorlag. Zudem werde die Verwaltung den Ratsmitgliedern am 3. Februar einen in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorlegen, da habe es bisher im Vermögenshaushalt und Finanzplan Fehlbeträge gegeben. Nun hätten die Ratsmitglieder drei Wochen Zeit, um sich mit dem Zahlenwerk zu beschäftigen.

Beim Blick auf den Jahresabschluss zeigt sich Strejc zufrieden. „Wir können der Rücklage fast 700.000 Euro zuführen, sie wächst damit auf rund 1,4 Millionen Euro. Wir haben, was ja wichtig ist für die Leistungsfähigkeit einer Kommune ist, eine sogenannte frei Finanzspitze.“ Mit Blick auf den Haushalt 2020 werde es keine Veränderungen bei den Hebesätzen der Steuern geben. Für 2021 hingegen sei eine Anpassung der Grundsteuer A sowie B vorgesehen, zusammen rechne man da mit Mehreinnahmen von 38.000 Euro. Die Gewerbesteuer bleibe unverändert. In den vergangenen Jahren war bei den Investitionen in der Kurstadt immer von Millionen-Beträgen die Rede. Daran soll sich nichts ändern. „Im Entwurf des Doppelhaushaltes 2020/2021 geht es um Investitionen von insgesamt etwa elf Millionen Euro, der Finanzplan nennt in den Jahren 2022 bis 2025 eine Gesamtsumme von etwa 20 Millionen Euro.“ Zu den großen Investitionsvorhaben in diesem und dem nächsten Jahr gehören beispielsweise die touristische Erschließung des schiefen Turmes, der fünfte Bauabschnitt der Kyffhäuser-Therme, die Dorferneuerung in Esperstedt, der Ausbau der Uderslebener Straße in Ichstedt, Arbeiten an der Brücke Rudolf-Breitscheid-Straße der Kernstadt und Sanierung eines Abschnittes der Stadtmauer hinter der Sparkasse. Zudem geht es um die Beschilderung von Wanderwegen, der Rückbau eines Teils der Kleingartenanlage „Sonnenblick“ in Ringleben, die Digitalisierung und damit verbundene Renovierungsarbeiten im Rathaus und der Einzug der Tourist-Information ins Schloss.