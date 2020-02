Stich-Wort: Kurz vor dem Start in Bad Frankenhausen

Auf dem Weg zum neuen Vorhaben in der Stadt Bad Frankenhausen, der Einführung eines Bürgerbusses, ist die Kurstadt einen weiteren großen Schritt weiter – und kurz vor dem Ziel. Der Stadtrat befürwortet – und das einstimmig – den Vertragstext mit der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS), die die nötige Konzession beantragte. Dem Vertrag müssen noch Aufsichtsrat und Gesellschafter der VGS zustimmen. Bestandteil des Vertrages ist auch der Fahrplan.

Bürger fahren für Bürger. Das gibt es bereits seit Jahren in mehreren Regionen Deutschlands. So sollen Lücken im öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und den Ortsteilen geschlossen werden. Es ist ein Linienbus, kein Rufbus. Am 2. Juni soll er starten. Für den Kleintransporter gibt es ein Leasingvertrag, das Fahrzeug soll in den nächsten Wochen kommen. Es gibt, wie der Bürgermeister sagt, 20 ehrenamtliche Fahrer. Der Ortsteil Ringleben steht nicht mit auf dem Fahrplan, weil hier ja die VGS-Linie 530 hält, da muss es keinen parallelen Busverkehr geben.

Es liegt an den Bad Frankenhäusern und ihren Gästen, wie sie dann das Angebot Bürgerbus nutzen, ob und in welchem Umfang es erfolgreich ist. Es hatte als Ausgangspunkt fürs Vorhaben eine Machbarkeitsstudie gegeben.