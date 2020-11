Kurzes Gastspiel für spektakuläre Lichtershow

Bis zuletzt hatte das Team der Barbarossahöhle gehofft, trotz Corona-Lockdowns für Besucher weiter öffnen zu dürfen. Doch alles Daumendrücken half nichts: „Auch die Barbarossahöhle muss während des Lockdowns geschlossen bleiben“, teilte die Höhlenchefin Anke Schreyer am Dienstag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Daran habe auch das Argument der Weiträumigkeit der Höhle nichts geändert, sagt Schreyer auf Nachfrage. „Hätten sich die Fallzahlen zuletzt nicht schon so dramatisch auf den Inzidenzwert 50 zubewegt, wäre das möglicherweise noch was anderes gewesen. Aber so würde die geöffnete Höhle zu viele Leute anziehen“, zeigt sie sich einsichtig. Natürlich seien die Mitarbeiter traurig.

Damit steht jetzt aber auch fest: Wer seinen Besuch der „Mystischen Lichterwelten“ aufgeschoben hat, der hat Pech gehabt. Bis Mitte November sollte die spektakuläre Lichtershow in der Höhle zu sehen sein, erst vergangene Woche waren die Installationen aufwendig eingebaut worden.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir das am vergangenen Wochenende noch machen durften. Leider kann die Show nicht länger bleiben, da die Firma aus Unna schon wieder andere Aufträge hat. Darum baut sie die Lichter in dieser Woche wieder ab“, erklärt Anke Schreyer.

Kurzarbeit für die Höhlenmitarbeiter ist zunächst nicht geplant. „Das Höhlenteam wird erst mal sauber machen und Jahresurlaub nehmen“, sagt die Werkleiterin. Und darauf hoffen, dass es im Dezember wieder weitergeht. Am 23. Dezember fände traditionell die Mettenschicht statt, die für ein großes Stammpublikum aus dem ganzen Kreis den stimmungsvollen Auftakt für die Weihnachtsfeiertage bedeutet. Die ist jetzt ein Wackelkandidat. Aber die Höhlenmitarbeiter wollen schon zufrieden sein, wenn sie überhaupt Besucher empfangen dürfen. „Sollte der Lockdown sich über den November hinaus erstrecken, müssten wir wohl in Kurzarbeit gehen“, so Schreyer.