Kyffhäuser: Kirmes in Coronazeiten

Eingezäuntes Festgelände, Einlasskontrolle, Personenzählung, Kontaktlisten, Atemschutz, Abstandsregel, Desinfektionsmittel – Volksfeste bedeuten in Coronazeiten aufwendige Vorbereitung. Ohne genehmigtes Hygienekonzept geht nichts. Aus diesem Grund trauen sich nur wenige Vereine an die Ausrichtung einer solchen Veranstaltung.

In Ebeleben stellte sich die Kirmesjugend dem Wagnis. „Der Aufwand war natürlich enorm. Am Anfang sitzt man erst mal vor einem leeren Papier. Wir haben ja alle noch nie ein Hygienekonzept erstellen müssen“, sagt Jenny Hahn. Aber die erst 23-Jährige, seit neun Jahren Frontfrau der Ebelebener Kirmesjugend, hat das Werk vollbracht. „Natürlich mit Unterstützung aus dem Landratsamt. Ich konnte jederzeit dort anrufen und habe Hilfe bekommen“, lobt sie die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden. Als am Samstag um kurz nach 14 Uhr die ersten Gäste bei sonnigem Herbstwetter auf dem Marktplatz zum „Kirmesmarkt“ eintrudeln, hat sie die Kontrolleure aus dem Landratsamt gerade über das Gelände geführt. „Keine Beanstandung“, lächelt sie froh.

Peinlich genau achten die jungen Leute auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben. Am Eingang wird muss sich jeder Besucher in eine Liste eintragen. Statt Bargeld haben sie für die Besucher Plastechips im Umlauf, die immer wieder desinfiziert werden. 6000 Stück wurden bestellt. Beim Erbsbärumzug am Morgen war Maske Pflicht und per Megafon sei zum Abstandhalten aufgefordert worden, erzählt Jenny Hahn. Auch wenn Umzug und Kirmes nur mit Einschränkungen stattfinden, ist das besser als nichts. „Das ist die erste größere Veranstaltung im Ort nach dem Karneval. Wir sind froh dass überhaupt wieder irgendwas stattfindet“, sagt Co-Vorsitzender Cedric Lange und freut sich wie alle auf hoffentlich viele Kirmesgäste.

In Seega wurde diesmal auf dem Gänseplatz Kirmes gefeiert. Foto: Kerstin Fischer

Kirmesstimmung auch in Seega, trotz fehlender Schausteller. „Damit mal wieder was los ist im Ort“, begründen die Organisatoren Michael Henning vom Feuerwehr- und Kulturförderverein und Philipp Machura von den Kirmesburschen ihre Motivation. Henning, der das Hygienekonzept entwarf, lobt ebenfalls die Zusammenarbeit mit den Behörden. Mit einem Gerät in der Hand erfasst er die Personen. Gerade sind es 28, erlaubt sind 150. Gefeiert wird auf dem Gänseplatz, um den ein Absperrband flattert.„Beim Sportplatz hätten wir Bauzäune nehmen müssen – zu aufwendig“, sagt Henning, während sich die Besucher gebratene Wurst und Getränke schmecken lassen. Zum Mittag war die Erbsensuppe der Feuerwehr der Renner. Begonnen hatte das Seegaer Kirmeswochenende am Morgen mit dem traditionellen Erbsbärumzug durch den Ort.

Auf der Kirmes in Rottleben drehte sich sogar ein Karussell. Foto: Kerstin Fischer

Rottleben empfängt die Kirmesgäste wie gewohnt in der Barbarossastraße – mit Getränkewagen, Imbiss und Schaustellern. „Unsere Kirmes findet ohne Abstriche statt, darüber freuen wir uns sehr“, sagt Volkart Otto, der das Hygienekonzept entwarf. Dafür gibts Absperrbänder, Desinfektionsmittel, Abstandshalter auf dem Boden und Zettel mit Hygieneregeln. Bis 150 Personen sind auch hier gleichzeitig erlaubt. Otto trägt eine gelbe Warnwest und lässt den Blick aufmerksam über die Besucher schweifen. Beim Abstandsgebot müsse man maßvoll sein, findet Otto, der auf dem Platz fast alle kennt. „Hier stehen keine Leute zusammen, die sonst nicht auch im Garten zusammen stehen würden“, sagt er.

Die Kirmes ausfallen zu lassen, sei nicht in Frage gekommen, so Otto. Die Kirmes in Rottleben sei „ein bisschen wie Oktoberfest – die Leute warten darauf“. Das habe sich bereits am Morgen beim Erbsärumzug gezeigt, wo an gut einem halben Dutzend Häuser die Leute schon auf der Straße warteten und Fettbrot, Gurke oder kleine Schnäpse für die bunte Schar bereithielten. Deutlich mehr als in den Vorjahren. „Da war ich richtig gerührt“, sagt Otto. – Auch das ist eine Folge von Corona.