Kyffhäuserkreis: 33 neue Coronafälle

Kyffhäuserkreis. Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet am letzten Tag des Jahres 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher im Kreis Infizierten auf 1122 Personen. 29 Personen gelten ab heute als genesen.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 383 positiv auf SarsCoV-2-getestete Personen betreut - 128 im Altkreis Sondershausen und 255 im Altkreis Artern. Hinzu kommen insgesamt 428 Kontaktpersonen. Weitere Kontaktpersonen werden aktuell noch ermittelt.

Der Inzidenzwert liegt damit bei 118,6.

29 Personen weisen schwere Krankheitsverläufe auf und befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden auf jetzt 29.

kf