Kyffhäuserkreis: 33 neue Coronafälle

Die Abstrichstelle in Bad frankenhausen ist auch an den Wochenenden sowie an den Feiertagen besetzt.

Weitere Bewohner vom Gemeinschaftseinrichtungen in Sondershausen und Hauteroda positiv getestet. Corona-Hotline auch an den Feiertagen.

Kyffhäuserkreis. Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet am letzten Tag des Jahres 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher im Kreis Infizierten auf 1122 Personen. 29 Personen gelten ab heute als wieder genesen.

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 383 positiv auf SarsCoV-2-getestete Personen betreut - 128 im Altkreis Sondershausen und 255 im Altkreis Artern. Hinzu kommen insgesamt 428 Kontaktpersonen. Weitere Kontaktpersonen werden aktuell noch ermittelt.

Der Inzidenzwert liegt damit bei 118,6.

Der deutliche Anstieg lasse sich auf die Ergebnisse der großen Testreihen in der Markusgemeinschaft Hauteroda sowie dem K&S Seniorenheim in Sondershausen zurückführen, die seit Mittwochabend vorliegen, erklärt der Sprecher der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele, am Silvestertag auf Nachfrage. So haben sich im Sondershäuser K&S-Seniorenheim elf positive Schnelltestergebnisse bestätigt. Hinzu kamen vier weitere positive Testergebnisse aus der Markusgemeinschaft in Hauteroda. In beiden Einrichtungen waren am Montag Abstriche von Bewohnern und Belegschaft genommen worden. Bei den anderen Corona-Infizierten handele es sich um Einzelfälle.

Von den an Corona erkrankten Personen im Kreis weisen 29 Personen schwere Krankheitsverläufe auf und befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden auf jetzt 29.

Am kommenden Montag (4. Januar) ist ein größerer Einsatz des mobilen Abstrichteams des Gesundheitsamtes im K&S Seniorenheim geplant. Dann sollen alle 185 Bewohner und Mitarbeiter getestet werden. Einen Massentest hat das Gesundheitsamt am Montag auch im DRK-Seniorenheim in Artern geplant aufgrund mehrerer Coronafälle in den vergangenen Wochen.

Auch an den Tagen um den Jahreswechsel werde im Landratsamt weiter gearbeitet, so Thiele. Neben der Erfassung neuer Coronafälle sind Mitarbeiter mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt, bis die Ergebnisse "tagfertig" vorliegen. Nur so könnten Infektionesketten rasch unterbrochen werden, so Thiele. Die Abstrichstelle arbeite an allen Tagen, und die Bürgerhotline ist von 8 bis 12 Uhr ebenfalls besetzt. Hier seien am Silvestertag 35 Anrufe eingegangen. Am häufigsten hatten die Mitarbeiter an der Corona-Hotline Fragen zu Quarantänemaßnahmen und den gültigen Regelungen zu beantworten.

kf