Kyffhäuserkreis: Ansturm auf kostenlose Masken abgeebbt

Anke Reinboth in der Arterner Engel-Apotheke zeigt FFP2-Masken, von denen jeweils drei Stück noch bis zum 6. Januar kostenlos an Ü60-Jährige und Vertreter aus Risikogruppen abgegeben werden.

Wer über 60 Jahre alt ist oder zu einer Risikogruppe gezählt wird, der kann sich seit 15. Dezember in einer Apotheke kostenlos drei FFP2-Masken abholen. Diese Regelung gilt noch bis 6. Januar. Ab 7. Januar verschicken die Krankenkassen dann Berechtigungsscheine an ihre Versicherten.

In Artern ist Kristina Fliege froh, dass die Apotheken den Ansturm Mitte Dezember so gut bewältigt haben. Den ersten Ausgabetag wird wohl kein Apotheker im Kreis so schnell vergessen: „Der Andrang war bei allen riesengroß. Einfach Wahnsinn“, schildert die Inhaberin der Arterner Engel-Apotheke und Sprecherin der Apotheker im Altkreis Artern. Schon am Morgen hatten sich vor den Apotheken lange Schlangen gebildet.

Viele reagierten schnell. Da sich in der Apotheke nur eine begrenzte Zahl an Personen aufhalten darf, stellten die Apotheken kurzerhand einen Stand vor die Tür, um die Spezialmasken an die Wartenden auszureichen. FFP2-Masken sind partikelfiltrierende Halbmasken. Sie schützen besonders effektiv vor Infektionen, indem sie besonders wirksam Partikel, Tröpfchen und Aerosole aus der Luft filtern, die ein- und ausgeatmet wird.

Ausgabe nach draußen verlagert

Auch die Engel-Apotheke verlagerte die Maskenausgabe nach draußen. Unterstützung bei der Maskenausgabe hätten sie von freiwilligen Helfern aus dem Umfeld der Apotheken-Mitarbeiter bekommen, damit sich die Mitarbeiter in der Apotheke weiter um die anderen Kunden und Patienten kümmern konnten.

Die Masken hatten die Apotheken selbst beschaffen müssen, was angesichts der Kürze der Zeit und der benötigten Mengen oft nicht leicht war. Dass die Ausgabe überall pünktlich gewährleistet war, sei auch dem Austausch innerhalb der Apotheken zu verdanken gewesen. „Die Apotheken haben sich untereinander mit Masken versorgt und jenen Apotheken welche abgegeben, die nicht so viel Vorrat hatten“, erzählt die Apotheken-Sprecherin und lobt das „gute, kollegiale Zusammenarbeiten der Apotheken“.

Die Menschen warten geduldig

Um in den Besitz der drei kostenlosen Masken zu kommen, mussten die Berechtigten ihren Personalausweis vorlegen und ein paar persönliche Daten hinterlassen, die für die spätere Abrechnung der Apotheke benötigt werden. Dadurch seien Wartezeiten entstanden, aber die Leute seien geduldig gewesen. Manche Apotheke hätte allein am ersten Tag tausend Leute versorgt, berichtet Kristina Fliege auch aus eigener Erfahrung. „Das heißt, wir haben dreitausend FFP2-Masken ausgegeben, denn jeder Berechtigte bekommt ja drei Stück“.

Am dritten Tag war der größte Schwung weg – und die Maskenvorräte auch. Doch schon am nächsten Tag habe es eine neue Lieferung gegeben. Anders als im Frühjahr gebe es keine Lieferengpässe mehr. „Masken sind ausreichend verfügbar“, sagt Kristina Fliege. Die Kunst im Dezember sei nur gewesen, binnen kurzer Zeit einen Lieferanten zu finden, der die gewünschten Mengen sofort bereitstellen konnte. Aber mit ein paar Telefonaten sei das letztlich gelungen.

Inzwischen ist die Nachfrage deutlich abgeebbt. „Wenn jetzt noch zehn Leute am Tag kommen, um ihre drei Masken abzuholen, dann ist das viel“, sagt die Arterner Apothekerin. Noch bis 6. Januar können über 60-Jährige und Personen mit chronischen Erkrankungen sich die drei FFP-Masken in einer Apotheke abholen. Ab 7. Januar sind dann die Krankenkassen zuständig.