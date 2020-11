Kyffhäuserkreis: Besucherverkehr wieder eingeschränkt

Die Kommunalverwaltungen im Kyffhäuserkreis reagieren unterschiedlich auf die ab November angekündigten verschärften Corona-Einschränkungen. Während einige Stadtverwaltungen ab heute wieder Einschränkungen für ihren Besuchsverkehr angekündigt haben, halten andere Kommunen an der bisherigen (eingeschränkten) Verfahrensweise fest. Um Details festzulegen, wurde mit Spannung die für Sonntag angekündigte neue Corona-Verordnung erwartet. Die Kreisverwaltung hat Besucherverkehr in den Kommunalverwaltungen unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln grundsätzlich zugelassen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Sondershäuser Stadtverwaltung ist ab dieser Woche nur noch eingeschränkt für Besucher zu erreichen. Einwohner werden gebeten, sich telefonisch einen Vororttermin geben zu lassen, sofern sich ihre Belange nicht telefonisch oder per E-Mail klären lassen, hatte die Stadtverwaltung bereits am vergangenen Donnerstag mitgeteilt.

In der Stadt Artern ist das Rathaus ab dem heutigen Montag für den Besucherverkehr geschlossen. Bürger werden gebeten, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. „Alles was fernmündlich oder per Mail zu klären geht, klären wir auf diesem Weg. Das hat sich im Frühjahr bewährt“, sagt die Sprecherin der Stadt Artern, Bau- und Ordnungsamtsleiterin Antje Große. Im Bau- und Ordnungsamt habe der Besucherverkehr seit dem Lockdown im Frühjahr ohnehin spürbar nachgelassen. Die Stadtratssitzung am heutigen Montagabend soll stattfinden.

„Bei uns bleibt alles wie gehabt. Auch im Einzelhandel hat ja alles offen“, kündigt Matthias Strejc (SPD) in Bad Frankenhausen an. Da auch Gremiumsitzungen weiter möglich sein sollen, hält Bad Frankenhausens Bürgermeister an der Ratssitzung am 26. November fest. Die Vorsitzenden der Stadtratsausschüsse könnten selbst abwägen, ob ihre Sitzungen dringend seien oder verschoben werden können, so Strejc.

Die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen wird voraussichtlich ebenfalls verfahren wie bisher: Anliegen wurden seit Frühjahr per Mail oder telefonisch aufgenommen und bearbeitet. „Diese Verfahrensweise haben wir seither favorisiert“, sagt VG-Leiterin Heidemarie Veit. Wo persönliches Erscheinen erforderlich war, habe der Mitarbeiter den Besucher zum vereinbarten Termin an der Tür abgeholt. Anders lasse sich bei den der räumlichen Gegebenheiten im Einwohnermeldeamt der Hygieneabstand nicht gewähren, räumt die Verwaltungsleiterin ein und kann dieser Organisation auch für den Bürger einen positiven Effekt abgewinnen: „Für den Bürger war es deutlich einfacher, er kam sofort an die Reihe und musste nicht warten.“

„Wir diskutieren am Montag, wie wir den Besuchsverkehr regeln. Es geht ja auch um den Schutz unserer Mitarbeiter“, sagt der Bürgermeister der Stadt Roßleben-Wiehe, Steffen Sauerbier (SPD). Vorsprachen im Bau- oder Hauptamt seien zuletzt ohnehin nur nach Terminvereinbarung möglich gewesen. „Im Einwohnermeldeamt hatten wir seit Juni wieder normalen Betrieb, nun werden wir sehen, ob wir hier auch auf Terminvergabe umsteigen“, so Sauerbier.

In der Landgemeinde Helbedündorf brauchen sich die Bürger nicht umstellen. „Bei uns ändert sich nichts“, sagt Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU). Wir fahren immer noch im eingeschränkten Betrieb. Das heißt, Einwohnermelde- und Standesamt behalten weiterhin die normalen Besuchszeiten bei, für die anderen Ämter sind nach wie vor Terminvereinbarungen notwendig. Selbstverständlich unter Einhaltung der allgemeinen Corona-Hygieneregeln Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten und Händedesinfektion am Eingang.

„Wir werden unseren Besucherverkehr wieder einschränken müssen“, heißt es dagegen in der Stadt An der Schmücke. Die Details würden am Montag mit dem Bürgermeister beraten, sagt Hauptamtsleiter Karsten Lange.