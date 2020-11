Kyffhäuserkreis: Das letzte Hemd

Der November ist der Monat der Besinnung und wird wegen der Tage des Totengedenkens auch als Trauermonat bezeichnet. Viele Menschen denken in dieser Zeit intensiver über das Ende auch des eigenen Lebens nach. Fragen zu Bestattung, aktuellen Trends und Auswirkungen von Corona beantwortet Regina Mlicki (60) vom gleichnamigen Bestattungshaus in Bad Frankenhausen.

Regina Mlicki (60) leitet seit mehr als zwanzig Jahren ein Bestattungsunternehmerin in Bad Frankenhausen.

Das letzte Hemd – hat keine Taschen?

Stimmt.

Was tragen wir auf unserer letzten Reise?

Man kann seine eigenen Kleider tragen oder eben das Sterbehemd. Bei den eigenen Kleidern ist das bei den Männern meist ein Anzug, entweder von der Hochzeit oder einem Jubiläum. Frauen tragen ebenfalls festliche Kleidung. Die Möglichkeiten sind breitgefächert.

Besteht noch der Wunsch nach Aufbahrung?

Abschied am offenen Sarg oder kleine Beigaben waren eine Weile leicht verblasst. Nach unserer Erfahrung ist das aber wieder im Kommen.

Was geben Angehörige dem Toten mit?

Das kann zum Beispiel sein Taschentuch sein oder seine Brille. Auch Münzen. Eben etwas, womit sich der oder die Verstorbene gerne beschäftigt hat. Und oft wird auch ein Foto mit in den Sarg oder die Urne gelegt.

Welche Musik wird für die Trauerfeier gewählt?

Früher hatten wir Bläser, aber das ist aus Nachwuchs- bzw. Zeitgründen verschwunden. Heute kommt die Musik von der CD’s oder vom Stick, zum Beispiel, was der Verstorbene gerne hörte. Oder auch besser nicht. Denn dann das hinterlässt Spuren, wenn man das Lied dann im Alltag wiederhört... Darauf mache ich die Angehörigen immer aufmerksam.

Wie sieht es mit Foto- oder Diaschau bei der Trauerfeier aus?

Darauf sind viele Bestatter technisch eingerichtet, und das wird auch nachgefragt.

Wie viele Leute sind auf ihr Ableben vorbereitet?

Jeder verdrängt natürlich diesen Tag. Aber das hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Menschen setzen sich zunehmend damit auseinander. Die einen wünschen keine Trauerfeier, sondern nur die Beisetzung, andere planen alles bis zur Musik und den Gästen. Einige bezahlen sogar alles schon, das läuft dann über ein Treuhandkonto.

Werden besondere Wünsche erfüllt?

Ja. Trauerfeiern sollen individuell sein, wie der Mensch gelebt hat. Das kann sich in der Dekoration widerspiegeln sein – beispielsweise Jagdaccessoires bei einem Jäger oder Muscheln bei einem See-Liebhaber. Vertriebene haben mitunter etwas Heimaterde. Dafür kommen Angehörige etwas früher zur Trauerfeier. Anders als in Großstädten ist in der ländlichen Region Zeit für ein bisschen Aufwand.

Trägt die Trauergemeinde heute noch Schwarz?

Ja. Zu 70 Prozent. In manchen Traueranzeigen ist aber formuliert, dass die Trauergäste nicht in Schwarz kommen sollten. Da trägt man gedeckte Farben.

Erleben Sie auch fröhliche Trauerfeiern?

Wir tun uns da alle etwas schwer, wenn einer gerne Kümmerling getrunken hat, danach auch mit Kümmerling anzustoßen. Als Redner kann man aber an nette Begebenheiten erinnern. In der ersten Phase ist die Trauer aber überwiegend.

Gibt es Extravaganz beim Sarg?

Nein. Obwohl die Möglichkeiten durch die Hersteller gegeben sind. Der Abschied kann auch ohne Extravaganz würdevoll sein.

Der beliebteste Sarg besteht aus...?

Meist Kiefer- oder Pappelholz.

Und den Sarg aus Pappe?

Den gab es mal. Der hat sich aber nicht bewährt und wurde wieder verworfen.

Bestattungstrends: See, Weltraum, Friedwald oder Friedhof?

Seebestattung ist möglich, unsere Befugnis endet dann beim Kapitän. Dabei wird die spezielle Seeurne an einer bestimmten Stelle zu Wasser gelassen. Wünsche für eine Beisetzung im Friedwald, beispielsweise in Sangerhausen, nehmen zu. Das Problem für viele: Ans Meer oder zum Friedwald muss immer erst gefahren werden für einen Besuch oder ein Zwiegespräch. Der Friedhof befindet sich gleich im Ort. Aus diesem Grund finden die meisten Beisetzungen immer noch auf dem Friedhof statt.

Erd- oder Feuerbestattung?

Feuer, zu 80 Prozent.

… einfach oder gehoben?

Schlicht bis Mittel. Bei der Urnenauswahl gibt es eine riesengroße Bandbreite – in Fußballform für einen Fußballer, mit Swarovskisteinen, mit Blumenbildern, Meeresmotiven, Sonnenuntergängen…

Einzelgrab oder Anlage?

Die Nachfrage nach Urnengemeinschaftsanlagen, in deren Kosten die Pflege inbegriffen ist, hat stark zugenommen, weil die Kinder oft nicht mehr am Ort wohnen. Deswegen geht der Trend weg vom Einzelgrab.

Und die so genannte „grüne Wiese“?

Die grüne Wiese wird zwar noch gewünscht, aber nicht so stark wie die Urnengemeinschaftsanlage mit Stele und persönlichen Angaben der Beigesetzten. Angehörige wollen den Namen des Verstorbenen lesen.

Wie ist es um Wünsche zur Diamantbestattung bestellt, bei der die Asche des Verstorbenen zum Edelstein gepresst wird?

Eine Nachfrage hatten wir. Davon wurde dann aber aus Kostengründen – rund 7000 Euro – Abstand genommen. Die Asche geht dazu in die Schweiz. Günstiger ist ein Fingerpoint. Das ist ein Fingerabdruck des Verstorbenen, der dann – in Silber oder Gold gegossen – als Anhänger getragen werden kann. Das kostet 250 bis 350 Euro, je nach Größe. Es gibt vieles, was man heute machen kann.

Macht Corona der Branche zu schaffen?

Total. Am Anfang konnten gar keine Trauerfeiern stattfinden. Zur Zeit dürfen zehn Personen teilnehmen, maximal zwei Haushalte. Das ist hart. Darum wollen Angehörigen meist abwarten, bis sich wieder alle verabschieden können. Und dann die Mindestabstände… Sicher, wir haben Desinfektionsmittel. Aber gerade in der Zeit, wo man sich besonders nah sein, sich drücken und umarmen möchte. Das tut weh. Die Gemeinschaft geht verloren. Im Frühjahr fanden Trauerfeiern grundsätzlich draußen statt – und jetzt auch. Aber es wird kälter. Man behilft sich da schon und kann die Trauerfeier vor die Trauerhalle übertragen. Aber Bänke für ältere Trauernde stehen meist auch keine mehr da. Der feierliche Charakter bleibt auf der Strecke.