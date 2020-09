Die Hängeseilbrücke über dem Bärental an der Hohen Schrecke ist ein beliebtes Wanderziel. Bei der Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge gibt es jedoch Klärungsbedarf.

Hohe Schrecke. Rettungseinsatz in der Hohen Schrecke: Der Schrecke-Verein bedauert einen Vorfall und verteidigt Einbau von Schranken. Das Landratsamt will Sachverhalt klären.

Kyffhäuserkreis: Dreikant in jedem Rettungswagen

Ein Rettungswagen im Wald auf der Suche nach einem Menschen, der dringend ärztlicher Hilfe bedarf. Und wenn sich nicht ein beherzter Ortskundiger gefunden hätte, der Notarzt und Rettungswagenbesatzung durch den Dschungel aus Wegen, Schranken und Pollern lotst, hätte es auch schlimm enden können. So geschehen am Sonntag vor einer Woche im Bereich der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke.