Kyffhäuserkreis: Spielplätze weiter geöffnet

Am Dienstagmittag fand in Sondershausen ein Treffen des Vorstandes des Gemeinde- und Städtebundes des Kyffhäuserkreises unter der Beteiligung von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) und Verwaltungsleiter Heinz-Ulrich Thiele statt. Ziel dessen war es, ein weitestgehend einheitliches Vorgehen der Städte und Gemeinden im Landkreis zu vereinbaren. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Die aktuelle Situation verlangt von uns einschneidende Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen.“ Mit diesen Worten eröffnet Roßleben-Wiehes Bürgermeister und der Vorsitzende des Kreis-Gemeinde- und Städtebundes, Steffen Sauerbier (SPD), seine Erläuterungen zu diesem Treffen.

Zunächst vereinbarten die anwesenden Vorstandsmitglieder die Schließung der Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Kyffhäuserkreis bis auf Weiteres. Termine werden nur im Ausnahmefall und nach vorheriger telefonischer Vereinbarung gewährt. Der Hauptgrund sei die Vermeidung größerer Menschenaufläufe in den Rathausfluren. Andererseits hätten die Kommunen aufgrund der Schließung von Schulen und Kitas derzeit Personalprobleme und seien nicht in vollem Umfang in der Lage, die Bürgeranfragen zu bearbeiten.

Aufgrund von Allgemeinverfügungen des Landes und des Landkreises bleiben weitere öffentliche Einrichtungen bis auf weiteres geschlossen. So sind Zusammenkünfte unter anderem in Vereinen, sonstigen Sport und Freizeiteinrichtungen beziehungsweise Sportanlagen untersagt. Das gilt auch für Bibliotheken und Jugendclubs.

Die meisten Fragen der Bürger in diesen Tagen drehten sich um Eheschließungen oder Trauerfeiern. Hier habe sich der Vorstand auf folgende Regelung in den Städten und Gemeinden verständigt. Grundsätzlich gilt, dass diesen Veranstaltungen nicht mehr als 50 Personen beiwohnen dürfen. Darüber hinaus hängt die zugelassene Teilnehmerzahl von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab. Es gilt die Vorgabe, dass jede Person einen Platzanspruch von mindestens 2,5 Quadratmetern hat. Daher ergibt sich die zulässige Personenanzahl aus der Größe der für die Veranstaltungen vorgesehenen Räumlichkeiten. Diese Regeln gelten sowohl für Eheschließungen als auch für Trauerfeiern.

Die Bürgermeister sehen derzeit keine Notwendigkeit der Schließung der Spielplätze in den Kommunen. Diese würden allerdings auf ihre Frequentierung hin überprüft. Sollten sich dort regelmäßig größere Menschenansammlungen ergeben, könne dies zur Schließung führen.

Ebenso nimmt das Gremium derzeit Abstand davon, den Gaststättenbetrieb zeitlich zu begrenzen. Die Restaurants und Gaststätten im Kyffhäuserkreis können bis zu einer anderslautenden Regelung wie bisher öffnen. Die Betreiber seien aber angehalten, die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Institutes einzuhalten.

Die in einigen Städten abgehaltenen Wochenmärkte können weiterhin stattfinden. Allerdings sind bis auf Weiteres nur Markthändler zugelassen, die Lebensmittel verkaufen. Der Verkauf von Textilien, Spielsachen oder anderen derzeit nicht lebensnotwendigen Waren wird untersagt.

Zugelassen sind weiterhin Blutspendeaktionen in kommunalen Einrichtungen. Hier sind die Hygienevorschriften des Robert-Koch-Institutes einzuhalten.

Diese Regelungen werden in den Städten und Gemeinden des Kyffhäuserkreises bis zum Ende dieser Woche nach und nach unter Beachtung der neuesten Allgemeinverfügung des Landkreises vom 18. März 2020 umgesetzt.

„Uns kommunalen Verantwortungsträgern ist bewusst, dass es sich bei diesen Maßnahmen um einen sehr umfassenden Eingriff in das persönliche Leben jedes Einzelnen handelt. Das oberste Ziel unseres Handelns muss jetzt die Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus sein. Auch wenn wir in diesem Zusammenhang derzeit aufgerufen sind, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, müssen wir zur Erreichung dieses Ziels jetzt zusammenstehen“, betont Steffen Sauerbier. Daher bitte der Vorstand auch um Verständnis für die angeordneten Sanktionen und bitte eindringlich darum, Verantwortung für das persönliche Umfeld zu übernehmen.