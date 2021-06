Kyffhäuserkreis: Inzidenz unverändert bei 16,2

Kyffhäuserkreis Gesundheitsamt des Kreises bestätigt vier neue Corona-Infektionen bei gleichzeitig vier Genesenen.

Kyffhäuserkreis. Die 7-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis liegt am Samstag unverändert bei 16,2. Vier neue bestätigte Fälle meldet das Gesundheitsamt des Kreises in den letzten 24 Stunden. Demgegenüber stehen vier Genesene in den letzten 24 Stunden. Damit sind aktuell nachweislich 71 Personen im Kyffhäuserkreis mit dem Coronavirus infiziert, 39 im Altkreis Sondershausen und 32 im Altkreis Artern. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich auf 3678. In stationärer Behandlung befinden sich keine Patienten. 133 Kontaktpersonen - 85 im Altkreis Sondershausen und 48 im Altkreis Artern - wurden ermittelt.