Kyffhäuserkreis ist ein Kreis der Pflegebedürftigen

Kyffhäuserkreis. Kyffhäuserregion mit höchster Zahl auf tausend Einwohner

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Kyffhäuserkreis hat in den vergangenen vier Jahren deutlich zugenommen und lag Ende 2021 bei 7702 Personen. Das waren knapp 1500 Pflegebedürftige mehr als 2019 und sogar 2600 gegenüber 2017. Wie aus der Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes weiter hervorgeht, kamen infolge der demografischen Entwicklung zuletzt auf 106 Pflegebedürftige aus tausend Einwohner – so viel wie nirgendwo sonst in Thüringen. 2017 lag die Zahl noch bei 68.