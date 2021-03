Foto: Henning Most / Archiv

Direkt nach dem ersten positiven Coronafall gab es eine Pressekonferenz in Sondershausen. Daran nahmen unter anderem Steffen Sauerbier (Bürgermeister von Roßleben-Wiehe), Landrätin Antje Hochwind-Schneider und Pressechef Ulrich Thiele (von links) teil. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Seit rund einem Jahr steht sie an der Spitze des Krisenmanagements im Landkreis. Die Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) musste in Zusammenarbeit mit ihrer Kreisverwaltung und den Kommunen große Flexibilität beweisen. Im Gespräch mit dieser Zeitung blickt sie nun auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.