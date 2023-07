Kyffhäuserkreis: Seniorpartner in School suchen Mitstreiter

Gisela Stockamp, Marion Haas und Christina Andrae vom Verein „Seniorpartner in School“ bei ihrer Sprechstunde in der Grundschule der Gemeinschaftsschule Oldisleben.

Kyffhäuserkreis. Der Verein „Seniorpartnerpartner in School“ engagiert sich bereits in drei Schulen im Kreis. Weitere Schulen in Nordthüringen sollen folgen.

In den Sommerferien an die Schule zu denken, fällt nicht vielen ein. Bei Dorothea Reich ist das anders. Auf der Suche nach neuen Mitstreitern für das Projekt „Seniorpartner in School“ schwärmt sie von der Arbeit in der Schule mit den Kindern und Jugendlichen.

Der Verein und seine 12 Mitglieder in Nordthüringen arbeiten seit vergangenem November an drei Schulen im Kyffhäuserkreis und bieten Hilfe bei Konflikten und Problemen an. Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln die ausgebildeten Schulmediatoren, erzählt die Sondershäuserin Dorothea Reich. An der Kurstadt-Grundschule, der Regelschule Franzberg und der Gemeinschaftsschule in Oldisleben sind die Senioren als Team mit je zwei Leuten einmal in der Woche vor Ort. In den Schulen ist der feste Termin bekannt und die Kinder können einzeln oder in einer Gruppe kommen und erzählen, was sie bedrückt. Probleme mit Mitschülern, mit der Schule oder im Elternhaus. Die Initiative gehe von den Kindern aus. „Sie müssen Vertrauen haben, dass wir sie und ihre Nöte oder Ängste ernst nehmen“, sagt Dorothea Reich.

Kinder in ihren Fähigkeitenbestärken

Gemeinsam suche man anschließend nach einer Lösung. „Wir entwickeln Ideen, wie die Kinder die Sache anpacken können, wie sie einen Konflikt lösen könnten“, erzählt Dorothea Reich. „Wichtig ist es, die Kinder zu bestärken. Ihnen klar zu machen, dass sie sich und ihre Persönlichkeit nicht verstecken müssen. Sie sollen mit dem Gefühl gehen, ‘ich bekomme es hin’.“

Ihr Wissen über Konfliktlösung haben die Senioren in einer viermonatigen Ausbildung zum Schulmediator beim Landesverband „Seniorpartner in School“ in Gera. Das Programm gibt es deutschlandweit seit 2001. In Thüringen existiert der Landesverband seit 2012. Als Angehörige der Altersgruppe 55+ wolle man einen Brücke zwischen den Generationen bilden, heißt es beim Verein. „Wir tragen durch unser Engagement zur Gewaltprävention bei und fördern ein friedliches Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft.“

Dorothea Reich selbst war 2020 durch einen Fernsehbeitrag über eine Schulmediatorin in Norddeutschland auf das Seniorenprogramm aufmerksam geworden und konnte sich eine solche ehrenamtliche Tätigkeit sofort vorstellen. In Gera absolvierte sie ihre Mediatorenausbildung und ist heute mit ihrer Partnerin in der Franzberg-Regelschule aktiv. Die Treffen mit den Kindern, sich die Zeit zu nehmen und zu reden, sei eine „schöne Arbeit“. Wertvoll sei für sie auch die gemeinsame Tätigkeit im Team. Der Austausch mit ihrer Partnerin einmal in der Woche ist zu einem festen Bestandteil geworden, so Dorothea Reich.

Zwischen fünf und sieben Jahre bleiben die Seniorenpartner im Durchschnitt im Programm tätig. Ziel ist es zurzeit, das Angebot über den Kyffhäuserkreis hinaus zu erweitern. Im Unstrut-Hainich-Kreis wolle man beginnen. Dort gibt es bereits zwei Schulen, die Interesse am Programm haben. Weitere Senioren, die sich zum Schulmediator ausbilden lassen, werden hierfür gesucht. Aber auch welche, die sich gern im Landkreis Nordhausen engagieren wollen. Und auch im Kyffhäuserkreis gebe es noch Schulen, die teilnehmen wollen, so Reich. Die Ausbildung ist kostenlos für die Senioren. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Sponsoren.

Bei Interesse: Dorothea Reich, Telefon: 0152/08151804, dorothea.reich@yahoo.de oder Marion Haas, 0152/53390652, sunnyhaas@web.de

