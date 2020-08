Kyffhäuserkreis: Tag des Denkmals läuft in diesem Jahr digital

Der Tag des offenen Denkmals am 13. September findet im Corona-Jahr digital statt. Ab sofort können Veranstalter ihre geplanten Angebote in den Veranstaltungskalender zum digitalen Tag des offenen Denkmals eintragen. Damit bündelt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin alle digitalen Angebote und macht sie für die Besucher sichtbar. Links leiten Interessierte am 13. September auf die jeweiligen Kanäle, in denen die Formate eingebettet sind. Der Veranstaltungskalender ersetzt in diesem Jahr das Programm zum Tag des offenen Denkmals, das die Stiftung traditionell zum Aktionstag veröffentlicht. Die Stiftung baut auf die Bereitschaft der Denkmaleigentümer und auf die Neugier der Besucher, neue Wege mitzugehen.

Die Anmeldefrist hierzu läuft bis zum 7. September online unter: registrierung.tag-des-offenen-denkmals.de/login.