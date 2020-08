Kyffhäuserkreis: Termine für kostenlosen Corona-Test für Lehrer und Erzieher

Zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres kann sich das pädagogische Personal an Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten im Kyffhäuserkreis freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Eine zentrale Abstrichstelle gibt es in Bad Frank18enhausen.

Nach Angaben des Bildungsministeriums übernimmt das Land die Kosten dafür. Das dafür notwendige Verfahren wurde nach einer Ämterkonferenz bei der Landrätin für die staatlichen Schulen und Kindergärten im Landkreis abgestimmt. Bei den Tests müssen entsprechende Papiere mit der Bestätigung der Schulleitung beziehungsweise Leitung des Kindergartens vorgelegt werden. Die Chipkarte der Krankenkasse sowie ein Stift müssen ebenso zum Termin mitgebracht werden.

Die Testung müssen die Pädagogen im Sinne einer koordinierten Abfolge von über 2000 Anspruchsberechtigten über das Gesundheitsamt unter Telefon: 03632/74 14 44 anmelden. Die Pädagogen erhalten dabei einen Termin für die Abstrichstelle im Kyffhäuser Gymnasium in Bad Frankenhausen.

Darüber hinaus sind 14 niedergelassene Ärzte im Landkreis nach Absprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung bereit, die Abstrichtests durchzuführen. Die entsprechenden Listen liegen in den Kindertagesstätten und in den Schulen vor. Das Landratsamt, so Sprecher Heinz-Ulrich Thiele, strebt an, dass alle Berechtigten noch vor dem Schulstart am 31. August getestet werden.