Kyffhäuserkreis: Vereinstreffen und Frühlingsfest

Am Petersenschacht in Sondershausen hat der Bergmannsverein Glückauf Sondershausen seinen Vereinssitz. Dort findet die Jahreshauptversammlung am 15. April statt.

Welche Veranstaltungen in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis anstehen.

Bergmannsverein trifft sich in Sondershausen

Zur Jahreshauptversammlung lädt am Samstag, 15. April, 10 Uhr, der Bergmannsverein „Glückauf“ Sondershausen ein. Der Vorstand legt Rechenschaft über die Aktivitäten des Vereines im vergangenen Jahr ab. Die Mitglieder stimmen zu Beschlüssen für die weitere Vereinstätigkeit ab und der neue Vorstand wird gewählt.

Frühlingsfest auf der Sachsenburg

Die Mitglieder des Sachsenburgenvereins richten am Sonntag, den 30. April, ab Mittag und bis 17 Uhr auf dem Burghof der „Unteren Sachsenburg“ ein Frühlingsfest aus. Ingo Naumann spielt. Es gibt Würstchen und Brätel, selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und andere Getränke.

Hainleite-Wanderer am Wilden Mann

Am Mittwoch, den 19. April, treffen sich die Kurzwanderer um 9 Uhr am Busbahnhof Sondershausen, um zum Baumkronenpfad zu fahren. Die Seniorenwanderer brechen um 9 Uhr vom Parkplatz am Achteckhaus nach Bendeleben auf. Am Samstag, den 15. April, geht es um 10 Uhr zur Blutbuche beim Wilden Mann.

Vortrag bei Baptisten in Sondershausen

Über die Aktion Weihnachten im Schuhkarton, für die die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Sondershausen jedes Jahr sammelt, wird am Sonntag, den 13. Mai, um 15 Uhr im Gemeindehaus in der Conrad-Röntgen-Straße 8 in Sondershausen berichtet. Es werden Mitarbeiter der Bibel-Mission Bilder zeigen, wie die Päckchen bei ihren Empfängern angekommen sind.

Konzert in Schönewerda

Der Chor der Maxim Kowalew Don Kosaken tritt am 4. Mai um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes in Schönewerda auf.