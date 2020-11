Kyffhäuserregion Durchzugsgebiet des Wolfs

Ein Wolf in einem Tierpark im Harz. Auch in der Kyffhäuserregion wurde der Wolf schon nachgewiesen. Für Wölfe ist die Kyffhäuserregion aber nur Durchzugsgebiet.

Ein Wolf. Im Wald bei Sachsenburg. Schnell macht die Nachricht im Dorf die Runde und die ersten Bewohnerinnen kündigen schon an, nicht mehr allein in den Wald gehen zu wollen. Was ist dran am Wolf in Sachsenburg? Erobert das scheue Raubtier schon heimlich die Kyffhäuserregion, ohne dass es jemand mitbekommt?