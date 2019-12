Advent in Ichstedt.

„Kyffhäuserzwerge erfreuen Ichstedts Senioren

Freude in den Advent der Ichstedter Senioren brachten die Knirpse vom Kindergarten „Kyffhäuserzwerge" in Ichstedt. Im Saal vom „Waldblick" führten die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Erzieherinnen ein kleines Programm aus Weihnachtsliedern und -gedichten auf. Es war das erste Mal, dass der Kindergarten zu einem solchen vorweihnachtlichen Nachmittag eingeladen hatte. Kindergartenleiterin Ilsemarie Brambach zeigte sich überrascht und überwältigt von der großen Resonanz: An langen Tafeln hatten die älteren Einwohner des Ortes Platz genommen und verfolgten bei Kaffee und Gebäck begeistert das Programm, ehe dann alle gespannt auf den Weihnachtsmann warteten.