Ladenschluss und niemand weiß, wie es weiter geht

Auf den Straßen, in den Einkaufsmärkten, Frisörläden und Einzelhandelsgeschäften gibt es derzeit nur ein Thema: Corona. Noch war es zwar nicht offiziell, doch in der Arterner Innenstadt gingen die Einzelhändler am Donnerstagvormittag davon aus, dass die Anordnung der Ladenschließung durch die Thüringer Landesregierung auch im Kyffhäuserkreis ab Freitag umgesetzt wird. Viele Läden sowie die Bekleidungsgeschäfte in der Leipziger Straße hatten ihre Türen bereits zu gesperrt oder wurden gerade zugeschlossen. Ihre Inhaber hatten an die Schaufensterscheiben Zettel geklebt, auf denen sie die Kunden über die Schließung informierten. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Modegeschäft in der Sondershäuser Hauptstraße hat am Donnerstag schon nicht mehr geöffnet.

Entsprechend gedrückt war die Stimmung der wenigen Arterner Händler, die ihre Geschäfte Donnerstagmittag noch geöffnet hatten wie Mirella Fichtl in der „Unstruttal Floristik“. Das Lädchen auf dem Boulevard ist nicht nur ein Blumenladen, sondern verkauft auch Geschenkartikel für alle Anlässe – liebevoll zusammengestellt und verpackt. „Für Ostern ist alles vorbereitet. Das Osterzeug ist alles da und wartet auf den Abverkauf. Ich könnte einfach nur heulen“, sagt die Floristin und muss sich erstmal setzen.

Der kleine Laden ist ganz auf das Frühlingsfest eingestellt: Frühlingssträuße, Blumenkörbchen, Zweige, Osterdekoration und kleine Aufmerksamkeiten zum Verschenken. Um 50 Prozent hat sie nun alle Blumensträuße und Pflanzen gesenkt, um 30 Prozent die Süßwaren. So steht es unübersehbar an den Schaufenstern.

Immer wieder kommen Kunden herein. Alle sind fassungslos. Endzeitstimmung. Wie soll das weitergehen? „Ich war gerade beim Frisör, da haben wir uns schon verabschiedet“, erzählt eine Kundin beim Verlassen des Ladens. Auch von goldenen Hochzeiten und Jugendweihen, die nicht gefeiert werden können, ist die Rede.

Unklar, wie lange der Zustand anhalten wird. Vier Wochen? Vier Monate? Die Unsicherheit ist groß. Vielleicht ist es Weihnachten, bis Mirella Fichtl endlich wieder ihre Ladentür aufschließen kann, wer weiß. Dann stehen womöglich noch die Ostersachen da. Daran mag die Arternerin, die zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt, gar nicht denken. Von der Industrie- und Handelskammer habe sie den Rat erhalten, noch so viel wie möglich zu verkaufen, erzählt die Floristin.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Sondershausen waren am Donnerstag unterwegs, um Ladenbesitzer über die neue Allgemeinverfügung aufzuklären. Foto: Henning Most

Auch im Schuhgeschäft und im Fahrradladen in der Leipziger Straße sowie bei „Bauer living“ in der Alten Poststraße halten die Händler noch die Stellung, während die Filialen der großen Ketten wie NKD und Euronics geschlossen sind. „Unsere Werkstatträume haben weiterhin geöffnet“, heißt es etwa bei Euronics Rätzke, während NKD auf seinen Online-Shop verweist.

Auch für Sabine Bauer geht es wenigstens ein bisschen weiter. In Kindelbrück darf der Baumarkt weiter öffnen. Am Abend soll die entsprechende Information für die Kunden an der Ladentür hängen.

Diese Möglichkeiten hat Mirella Fichtl mit ihren Blumen nicht. Die Hoffnung auf staatliche Hilfe ist groß. Aber was nützen Darlehen, die zurückzuzahlen sind, winkt die Floristin ab.

Auch dem Spielzeugwarengeschäft von Uwe Baumann am Rathaus in Artern droht die Schließung. Da in seinem Geschäft aber eine Postfiliale untergebracht ist, wisse er, so Baumann, noch nicht, wie es weitergehe. Er warte auf Informationen. Einige Geschäfte in Artern haben schon einige Tage Hinweisschreiben im Schaufenster. So das Augenoptikgeschäft Jarzombski am Markt. Darauf ist zu lesen, dass Mitarbeiter ihre Kinder betreuen müssen und deshalb die Öffnungszeiten verkürzt werden müssen. Augenoptiker gehören zu den Geschäften, die weiterhin öffnen dürfen.

In der Sondershäuser Innenstadt ist selbst am Donnerstag zur Mittagszeit nur wenig Betrieb. Keine Schlangen an den Imbissständen. Im Café Pille sind nur noch zwei Tische besetzt. An denen haben aber auch bloß zwei Gäste Platz genommen. Ab morgen wird geschlossen. Nur der Eisverkauf ist von der Regelung ausgenommen.

Marcel Fromm und Ralf Weißenborn vom Sondershäuser Ordnungsamt sind in der Fußgängerzone unterwegs und informieren die Ladenbesitzer und Dienstleister über die neue Allgemeinverfügung, die am Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten wird. Lebensmittelhändler Stefan Seidler vom Geschäft „Galicia“ in der Hauptstraße muss sein Geschäft nicht schließen. Aber auch für ihn gelten strengere Vorgaben und neue Verhaltensregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus nicht zu befördern. Kunden müssen untere einander mindestens ein Abstand von 1,50 Meter einhalten und nur eine begrenzte Anzahl von Personen ist im Laden zugelassen.

Im Spielzeugladen in der Carl-Schroeder-Straße ist nicht mehr viel los. Wie es weitergehen wird, fragt man sich auch hier. Dass ein solcher Schritt notwendig sei, klar. Auch wenn immer noch viele Menschen kein Einsehen haben und nicht entsprechend handeln würden. Auf den Laden aber kommen schwere Zeiten zu. Ein zinsloses Darlehen, ist sich der Verkäufer sicher, werde nicht reichen. Es fehlen ja alle Einnahmen auf absehbare Zeit. Wie solle man so das Geld je zurückzahlen?

Ausnahmen von der Schließung im Einzelhandel: