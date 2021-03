Ladesäule für E-Autos in Hauteroda ausgemustert

Ein Bild aus besseren Tagen: Matthias Golle an der Elektrotankstelle am Gutshof Hauteroda. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Braunsroda. Seit einer neuen Ladesäulenverordnung gibt es in dem Ort keine öffentliche Elektrotankstelle mehr.

Noch keine vier Jahre ist es her, dass auf Betreiben der Naturstiftung David in Braunsroda eine Ladesäule für E-Autos installiert wurde. Die Idee: Während die Insassen eines Elektromobils im Wald wandern – damals war an die Hängeseilbrücke noch nicht zu denken –, kann ihr Auto umweltfreundlich tanken. Denn der Strom für die Ladesäule an der Rückseite des Gutshofes kommt aus den Sonnenkollektoren vom Gutshofdach.