Ladesäulen-Netz im Landkreis wächst

Wer sich ein Elektroauto kauft, bekommt ab sofort bis zu 6000 Euro vom Staat. Im Kyffhäuserkreis gibt es inzwischen ein immer dichteres Netz an Ladestationen, um den neuen Stromer zu tanken. In Sondershausen zum Beispiel geht im Stadtteil Borntal in diesen Tagen bereits die sechste Stromtankstelle der Stadtwerke in Betrieb. Außerdem gebe es Überlegungen, auf dem Gelände eines Baumarktes an der Frankenhäuser Straße Säule Nummer sieben zu installieren, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Christoph Schmidt am Donnerstag verriet. „Dort wollen wir aber vielleicht noch etwas effizientere Technik einbauen als an den anderen Standorten. Damit könnten die Autos schon in zwanzig Minuten wieder ordentlich aufgetankt sein.“

Auch über die Grenzen der Kreisstadt hinaus ist die Zahl der Ladesäulen im Kyffhäuserkreis im vergangenen Jahr gewachsen. Im östlichen Landkreis kamen Roßleben und Artern als neue Ladestandorte hinzu, im Westteil können die Fahrer elektrobetriebener Mobile ihr Fahrzeug an zusätzlichen Stromtanken in Greußen und Ebeleben aufladen.

„Wir stellen als Stadt selbst keine Ladesäulen auf und betreiben diese, aber wir unterstützen die Anträge und sind bei der Standortwahl behilflich“, sagt in Artern die Sprecherin der Stadtverwaltung, Antje Große. So können Besitzer von Elektroautos ihr Gefährt auf dem Königstuhl sowie in der Nordhäuser Straße „betanken“.

In der Nordhäuser Straße betreibt der regionale Stromversorger „enviaM“ die Ladesäule. Die Stadt ihrerseits nahm dafür zwei Parkflächen aus der Zeitbegrenzung. „Die Idee hinter der Ladesäule in der Innenstadt war, dass die Fahrer während des Ladevorgangs die Geschäfte besuchen“, so Große. Die Lademöglichkeit auf dem Königstuhl befindet sich auf einem Privatgrundstück. Auch diese Fläche ist öffentlich zugänglich.

Viele stromtankende Fahrzeuge haben Anwohner bislang aber nicht gesehen, wie Passanten sowohl auf dem Königstuhl, als auch in der Innenstadt berichten. „Meist sind die Ladeplätze leer“, sagt eine Autofahrerin, die gerade einen Parkplatz sucht.

Von weiteren Elektroladesäulen-Plänen in diesem Jahr in der Stadt weiß die Stadt-Sprecherin bislang nichts. „Vor zwei Jahren hatten wir mal eine Anfrage von einem Baumarkt. Aber davon haben wir nie wieder was gehört“, so Große.

In der Stadt Roßleben-Wiehe finden Elektroautofahrer am Schulplatz in Roßleben sowie an der Modellbahn in Wiehe eine Lademöglichkeit.

In Bad Frankenhausen erhalten derzeit die bereits seit längerem bestehenden Ladeplätze an der Therme Verstärkung. Die neue Ladesäule der „enviaM“ wurde am Anger installiert, dem Ausgangspunkt vieler Stadtbesuche. „Inzwischen ist die Säule angeschlossen. Nach erfolgter Markierung kann der Ladeplatz in Betrieb gehen“, sagt Klaudia Daßler vom Bauamt der Stadt.

Eine weitere Lademöglichkeit haben E-Autofahrer auch am Gutshof in Braunsroda. Weitere Ladesäulen stehen in der Stadt bislang nicht. „Wir hatten mal eine Anfrage, dann aber nie wieder was davon gehört“, sagt der Hauptamtsleiter der Stadt An der Schmücke, Karsten Lange.

Auf der Grundlage einer Studie für den Kyffhäuserkreis hatte die Wirtschaftsförderung des Landkreises Standorte für Ladesäulen festgelegt, die Investoren empfohlen werden. Danach präferiert die Kreisverwaltung auch das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen und die Wasserburg Heldrungen als Ladestandorte.