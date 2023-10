Landesbeschluss bringt Artern rund 17.000 Euro

Artern. Von der bisher einmaligen Feuerwehrpauschale für jedes Mitglied der Einsatzabteilung beschafft die Salinestadt notwendige Ausrüstung.

Die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren zählt zur Pflichtaufgabe der Kommunen. Letztere bekamen in diesem Jahr erstmals 300 Euro pro aktiver Feuerwehrkraft in der Einsatzabteilung vom Land. Für die Salinestadt kamen so rund 17.000 Euro zusammen. Wie Arterns Bauamtsleiterin Antje Große sagte, wurden dafür für zehn Kameraden Einsatzkleidung – Jacken und Hosen – beschafft. Eine komplette Montur für eine Einsatzkraft kostet mitunter über 1000 Euro.