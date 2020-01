Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis rangiert bei der Deutschlandstudie im Mittelfeld

Die Macher der aktuellen ZDF-Deutschlandstudie haben 401 Landkreise und Städte in Deutschland auf ihre Familien- sowie Seniorenfreundlichkeit untersucht. Gesamtsieger bei der Familienfreundlichkeit wurde der Hochtaunuskreis in Hessen und bei der Seniorenfreundlichkeit die kreisfreie Stadt Jena. Der Kyffhäuserkreis landet in der Seniorenwertung auf Rang 267 und der Familienwertung auf Rang 326.

Zu den Ergebnissen sprach die Lokalredaktion mit Heinz-Ulrich Thiele, Hauptamtsleiter des Landratsamtes Kyffhäuserkreis. Auf die Frage, ob die Ergebnisse der ZDF-Deutschlandstudie Einfluss auf die Arbeit des Kreisverwaltung haben, sagt Thiele: „Wir verfolgen diese Art Studien natürlich mit Interesse, da sie über einen längeren Zeitraum die Entwicklung im Vergleich mit anderen Landkreisen widerspiegeln“. Eine konkrete Ausrichtung der Schwerpunktsetzungen des Landkreises werde jedoch nicht von derartigen Studien bestimmt. Top-Werte bei Freizeitangeboten Bei der Familienstudie rangiert der Kreis bei drei Bewertungskategorien im 300-er-Bereich. Auffällig ist, dass es bei Freizeit und Kultur Rang 26 gibt. Bei Schwimmbädern gibt es sogar Rang 8 deutschlandweit, bei Freizeitangeboten Rang 15. Der Kyffhäuserkreis als ländliche Region biete als Lebensort viele Freizeit- und Entfaltungsmöglichkeiten. Für die Bewertung der Studie müsse man sich immer die entsprechenden Messgrößen anschauen, sagt Thiele: „Bei Indikatoren wie Freizeit- und Erholungsflächen wird der Kyffhäuserkreis aufgrund der ländlichen Prägung natürlich sehr gut bewertet. Beispielsweise gibt es bei uns schon lange eine große Anzahl von Schwimmbädern in den Ortschaften des Landkreises. Heute werden diese oft mit einem hohen Engagement der Einwohner ehrenamtlich betrieben. Daher diese relativ gute Platzierung“. Beim Punkt „Kriminalität gegen Kinder“ gibt es nur Rang 388. Dies suggeriert, dass es sehr viele Verbrechen gegen Leib und Leben von Kindern, anteilig an der Zahl der Kinder gibt. Dazu erklärt Thiele, dass als Indikator für diese Bewertung die Anzahl der Verbrechen gegen Leib und Leben von Kindern, anteilig an der Zahl der Kinder im Zeitraum von 2015 bis 2017, verwendet wurde. „Im Kyffhäuserkreis wurden im Jahr 2015 insgesamt 80 Fälle angezeigt, im Jahr 2016 wurden 144 Fälle angezeigt und im Jahr 2017 wurden 105 Fälle angezeigt. Die Anzahl der angezeigten Fälle schwankt jährlich. In den Nachbarlandkreisen (NDH,UH) sind die Zahlen der angezeigten Fälle ähnlich hoch und schwanken, über einen Zeitraum gesehen, ebenso wie im Kyffhäuserkreis“, sagt der Hauptamtsleiter. Da der Kyffhäuserkreis eine Vielzahl an Hilfsangeboten zum Schutz für Kinder biete, sei davon auszugehen, dass vergleichsweise viele Fälle gemeldet und aufgedeckt werden und somit diese schlechte Platzierung zustande kommt. Bei der Seniorenstudie landet der Kreis auf Gesamtplatz 267, also im Mittelfeld und fast 50 Plätze besser als bei der Familienstudie. Darin sieht Thiele aber kein Warnsignal: „Die beiden Studien sind ähnlich aufgebaut, jedoch wurden unterschiedliche Indikatoren verwendet. Zum Beispiel wird die Kategorie Wohnen in der Seniorenstudie gemeinsam mit der Kategorie Freizeit betrachtet, welche aufgrund der geringen Mieten und großräumigen Flächen für Vegetations- und Gewässerflächen, Sport- und Erholungsflächen insgesamt sehr gut abschneidet. Im Familienbericht wird die Kategorie Wohnen zusammen mit der Kategorie Geld betrachtet. Durch das teilweise geringe, verfügbare Einkommen von Familien schneidet diese Kategorie, trotz guter Wohnqualität mit genügend und preiswerten Mieten und günstigen Eigenheimpreisen, schlechter ab“, erklärt er. Nicht einseitig denken Bei der Pflegesituation gibt es Platz 52 für den Kyffhäuserkreis. Es gibt demnach viele Pflegeplätze, die vergleichsweise günstig sind. Auf die Frage, ob der Kreis als Alterswohnsitz für sich werben solle, sagt Thiele: „Sicher könnte man damit werben, jedoch nur in einem gewissen Rahmen. Es darf definitiv nicht dazu führen, dass der demografische Wandel, ohnehin schon eine zentrale Herausforderung für die Zukunft, noch weiter verstärkt wird.“ Daher müsse man ein großes Augenmerk darauf legen, dass insbesondere Familien mit Kindern und Jugendlichen nicht verdrängt werden. Bei der kombinierten Studie 2018 gab es für den Kreis Gesamtplatz 346. Das ist vergleichbar mit den Studienergebnissen aus 2019. Dazu sagt Thiele: „Eine Vergleichbarkeit zwischen zwei Jahren ist sowohl bei einer positiven als auch negativen Entwicklung immer kritisch zu betrachten, da einzelne Indikatoren das Ergebnis maßgeblich beeinflussen können. Das liegt in der Methodik und Herangehensweise der unterschiedlichen Studien begründet.“ Insbesondere bei der hier vorliegenden Studie seien die Platzierungen sehr eng beieinander. Wenn man die generelle Entwicklung der Platzierungen bei unterschiedlichen Rankings betrachte, könne man jedoch eine positive Tendenz erkennen. Das gelte jedoch für das Gesamtbild und sicher nicht für jeden einzelnen Indikator. „Entscheidend ist, dass wir weiterhin intensiv an der Gesamtentwicklung des Landkreises arbeiten müssen“, betont Thiele. Die komplette ZDF-Deutschlandstudie gibt es unter: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/deutschland-studie-102.html