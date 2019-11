Landwirte bringen ihre Forderungen vor

Heute findet in Berlin eine große bundesweit angelegte Demonstration von Landwirten statt. Die Initiative „Land schafft Verbindung“ hat Bauern aus allen Bundesländern zu einer Sternfahrt in die Bundeshauptstadt aufgerufen, wo sie anlässlich der Sitzungswoche der Bundestages, die Abgeordneten für ihre vier zentralen Forderungen sensibilisieren wollen. Die Bottendorfer Landwirtin Gerit Brockmann leitet die Thüringer Gruppe der Bewegung und ist auch in Berlin vor Ort. Vorab sprach sie mit der Lokalredaktion über die Beweggründe für diese Aktion.

Die Initiatoren erwarten etwa 5.000 Traktoren und 10.000 Demonstranten. Mit dabei sein, wird auch Gerit Brockmann aus Bottendorf. „Anders als bei den regionalen Veranstaltungen am 22. Oktober, wollen wir dieses Mal die Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken, weil der Bundestag unter anderem in dieser Woche das geplante Agrarpaket auf seiner Agenda hat“, sagt Brockmann. Initiator dessen ist die Initiative „Land schafft Verbindung“, die sich erst Anfang Oktober dieses Jahres über die sozialen Netzwerke gegründet hat. So wurde auch Gerit Brockmann darauf aufmerksam und bot sich spontan als Gründerin eine Thüringer Aktionsgruppe an, wie sie erzählt.

Die Besonderheit für Thüringen sei auch, so Brockmann, dass es für viele Bauern aus den südlichen und südwestlichen Bundesländern ein Transitland auf dem Weg nach Berlin ist. 1.600 Schlepper haben Thüringen passiert, davon über 200 Schlepper von Thüringer Bauern gefahren, die sich mit ihren Berufsgenossen aus anderen Bundesländern an den zentralen Sammelstellen in Arnstadt und Triptis zusammenfanden. Ihr Nachtlager schlagen sie bei den Spargelbauern in Beelitz auf, die rund 1500 Unterkünfte zur Verfügung gestellt haben, wie Brockmann erzählt. Einige Bauern aus dem Kyffhäuserkreis sammelten sich hingegen gestern Abend in Niederröblingen, um von dort aus nach Berlin zu fahren.

In Berlin wollen die Bauern vier zentrale Themen vorbringen. „Wir sind nicht einverstanden mit der neuerlichen Novellierung der Düngeverordnung. Da wir hier ein rotes Gebiet in Sachen Bodenstickstoffgehalt sind, dürften wir pauschal um 20 Prozent weniger düngen. Das Problem ist aber, dass es keine Transparenz bei der Erhebung der Daten dafür gab“, so Brockmann. Deshalb solle es erst einmal eine neue Erhebung auf transparenter, wissenschaftlicher Grundlage geben, bevor alle in „Sippenhaft“ genommen würden. Das zweite Thema sei der schlechte Umgang mit den Bauern in der Öffentlichkeit. „Unser Berufsstand wir zu häufig für sämtliche Missstände zur Verantwortung gezogen“, sagt Brockmann, räumt aber auch ein, dass die Bauern es über Jahrzehnte versäumt hätten Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache zu betreiben. Drittens sei das geplante Insektenschutzprogramm der Bundesregierung zwar im Grunde gut. Jedoch müsse den Verbrauchern auch klar sein, dass die Qualität einiger Lebensmittel sinke, wenn bestimmte Pestizide nicht mehr verwendet werden dürfen. „Makellose Lebensmittel darf dann niemand mehr erwarten“, sagt sie. Viertens sehen die deutschen Bauern eine Gefahr im geplanten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. „Wir fürchten, dass Waren auf unseren Märkten eingeführt werden, die nicht nach den strengen europäischen Standards produziert wurden. Mit dieser Billig-Konkurrenz könnten wir nicht mithalten. Ein solches Freihandelsabkommen macht nur Sinn, wenn zuvor vergleichbare Standards vereinbart werden“, betont Brockmann. Es geht uns ganz einfach darum, unsere Betriebe erhalten zu können, zumal wir gerade im ländlichen Raum auch wichtige Arbeitgeber sind“, sagt sie.