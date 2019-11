Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Langjähriger Vertrag mit der Stadt Artern

Artern. Der Energieversorger EnviaM und die Stadt Artern haben einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vertrag hat eine 20-jährige Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2039. Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) spricht von einer guten und nutzbringenden Partnerschaft seit Jahren. EnviaM sei regional aufgestellt und zuverlässig. Mit einem Stromkonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhält die Kommune jährlich eine Konzessionsabgabe. In der Stadt Artern sind es 187.000 Euro. In der Stadt versorgt EnviaM eine Fläche von rund 45 Quadratkilometern mit Strom. Der neue Vertrag umfasst 6.799 mit Strom versorgte Einwohner. Die EnviaM-Gruppe investiere in die Infrastruktur der Kommune.