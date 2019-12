Hauteroda. Traditioneller Silvesterlauf am 31. Dezember in Hauteroda. Alle Einnahmen sind für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laufen für einen guten Zweck

Zum nunmehr 5. Mal findet am 31. Dezember der Hauterodaer Silvesterlauf statt. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Treffpunkt für alle Laufinteressierten aus nah und fern ist ab 8 Uhr am Kulturhaus. Die Streckenführung wird der Witterung angepasst. Es gibt folgende Angebote: fünf Kilometer, zehn Kilometer, ein Kilometer-Bambinilauf. Der Veranstalter spendet alle Einnahmen und das Startgeld wie in den vergangenen Jahren dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.