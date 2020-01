Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teilnehmerrekord beim Silvesterlauf in Hauteroda

Bestürzung und Trauer im Dorf und in der Region. Am vergangenen Samstag starben bei einem Lawinenunglück in Südtirol drei Menschen. Eine 35-jährige Frau und die siebenjährige Tochter aus Hauteroda sowie ein ebenfalls siebenjähriges Mädchen aus Nordrhein-Westfalen. In den vergangenen Tagen gab es bei Ortschaftsbürgermeister Norbert Eichholz (pl) und beim Sportverein zahlreiche Anrufe. Wird der 5. Silvesterlauf durchgeführt – oder wegen des Familiendramas nicht.

„Wir haben natürlich überlegt und diskutiert, uns dafür entschieden, die Veranstaltung durchzuführen. Es ist wie immer ein Benefizlauf. Alle Einnahmen sind für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Das ist eine gute und wichtige Sache. Wir werden mit den Angehörigen der beiden Verstorbenen sprechen, in welcher Form wir helfen können“, schilderte Eichholz. Er habe im Dorf darum gebeten, im Bereich des Hauses kein Feuerwerk zu zünden. Die verstorbene junge Frau hatte, wie Eichholz sagte, bei der Bundeswehr in der Kyffhäuser-Kaserne Bad Frankenhausen gearbeitet, es stand ein Start ins zivile Berufsleben an.

Am Silvestermorgen war am Kulturhaus Treffpunkt für den Silvesterlauf. Im vergangenen Jahr gab es mit 197 Teilnehmern, Läufer und Wanderer, einen Rekord. Wie viele werden es 2019 sein? Immer mehr füllten sich die Teilnehmerlisten. Es gab den Bambinilauf über ein Kilometer sowie die Strecken über fünf sowie zehn Kilometer. Es sah kurz vor dem Start klar nach einem neuen Teilnehmerrekord aus. Über 270 Namen standen auf den Listen. Manche kamen ganz in Familie, andere hatten ihren Hund dabei, Caitlyn kam auf Pony Moritz geritten. Es gab auch Starter, die Trauerflor trugen. Die Teilnehmer waren aus nah und fern nach Hauteroda gekommen. Vor dem Start gab es eine Schweigeminute zum Gedenken an die Lawinenopfer.

Das Wetter war gut, das Thermometer zeigte fünf Grad im Plusbereich. Es gab unterwegs mehrere Streckenposten, da bekam der Sportverein Unterstützung von der freiwilligen Feuerwehr und Bürgern. Am Kulturhaus war für Speis und Trank gesorgt. Schon Tage zuvor standen in Einrichtungen und bei Vereinen Spendenbüchsen fürs Kinderhospiz. Manch einer gab am Silvestertag mehr als die drei Euro Startgebühr. „Wir danken allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung unterstützten, zudem allen Spendern und Sponsoren“, betonte Holger Axthelm, Vize-Vorsitzender des Sportvereins. In den nächsten Wochen werden weitere Spenden eingehen, im Februar soll die Übergabe ans Kinderhospiz sein. 2018 kamen etwa 2700 Euro zusammen.

Der Hauterodaer Sportverein bringt sich in vielfältiger Form ins Dorfleben ein, ob Fasching, Osterfeuer, Oktoberfest mit den anderen Vereinen, Herbstfeuer, Kirmes. Und der Silvesterlauf. Der Verein hat fast 80 Mitglieder.

Silvesterlauf in Hauteroda 2019. Da waren neben den Läufern auch Wanderer dabei. Foto: Ingolf Gläser

Silvesterlauf in Hauteroda 2019. Foto: Ingolf Gläser

Silvesterlauf in Hauteroda 2019. Caitlyn kam mit ihrem Pony Moritz. Foto: Ingolf Gläser

Silvesterlauf in Hauteroda 2019. Kurz vor dem Start am Kulturhaus. Foto: Ingolf Gläser

Anmeldung zum Silvesterlauf in Hauteroda 2019. Foto: Ingolf Gläser