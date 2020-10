Leah Kanthack: „Friedrich Merz benimmt sich wie ein bockiges Kind“

Die CDU sucht auf Bundesebene noch immer einen neuen Vorsitzenden. Drei Männer stellen sich zur Wahl und haben sich auch gezielt der Jungen Union, also der parteieigenen Nachwuchsorganisation, vorgestellt. Nun können die Mitglieder der Jungen Union über ihren Favoriten abstimmen. Dazu zählt auch Leah Kanthack. Die Vorsitzende der Jungen Union im Kyffhäuserkreis verrät im Gespräch, wer ihr Favorit ist und wen sie in der Kandidatenauswahl vermisst.

Die drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellten sich Fragen zur Bildung der Zukunft, Innovation und Digitales, Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit, moderne Volkspartei. Wie haben Sie diese Befragung verfolgt?

Live konnte ich es leider nicht verfolgen, da ich mich aktuell im Ausland aufhalte. Allerdings habe ich mir die Antworten der Kandidaten im Nachhinein genau angesehen.

Wie hat ihnen das Vorstellungsformat gefallen?

Ich fand es sehr gut, weil es attraktiv für junge Leute war. Ich bin eh kein Freund davon, Politiker über 20 Minuten reden zu lassen. Die Begrenzung der Redezeit und die gleichen Fragen für jeden Kandidaten habe eine Vergleichbarkeit geschaffen. Ich denke, dass man dieses Format auch für andere Themen innerhalb der Partei nutzen kann.

Was halten Sie von den drei Kandidaten und wer davon ist Ihr Favorit?

Friedrich Merz ist mir nicht modern genug – auch wenn er immer wieder versucht, sich so zu präsentieren. Leider verhält sich Merz derzeit auch wie ein kleines, bockiges Kind in Bezug darauf, dass er den Präsenzparteitag am 4. Dezember unbedingt durchführen wollte. Auch sollte er als möglicher neuer Kanzler nicht sagen, dass ihn Teile der CDU-Führung verhindern wollen. Mein Favorit ist Norbert Röttgen, weil er die Themen Klimaschutz, Digitalisierung und die Integration junger Leute in die Politik am überzeugendsten anspricht. Auch gefällt mir seine Erfahrung in der Außenpolitik und sein klar europafreundliches Profil. Armin Laschet steht in der Mitte und meines Erachtens eher für ein weiter so, wie bisher.

Finden Sie es richtig, dass der Präsenzparteitag, auf dem der neue Vorsitzende gewählt werden sollte, der Union am 4. Dezember nun abgesagt wurde?

Ja, absolut. Wenn man als Regierungspartei den Menschen Kontaktbeschränkungen aufbürdet, halte ich es als Volkspartei für das falsche Signal, einen Parteitag mit 1000 Delegierten abzuhalten. Die Junge Union hat ja vorgeschlagen, die Lage am 14. Dezember noch einmal zu evaluieren. Dann sollte man auch darüber reden, wie ein Parteitag digital durchgeführt werden kann. Zum Beispiel mit anschließender Briefwahl des Vorsitzenden. Einen Präsenzparteitag mit Wahl erst im März würde ich für zu spät halten, weil dann der neue Vorsitzende nur ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl Zeit hätte.

Sind Sie mit diesen drei Kandidaten zufrieden oder hätte aus Ihrer Sicht nicht jemand anderes kandidieren sollen?

Es ist schade, dass sich keine Frau zur Wahl gestellt hat. Auch wäre es sicherlich nicht schlecht gewesen, einen Kandidaten aus den neuen Bundesländern zur Auswahl zu haben. Aber es hatte ja jedes CDU-Mitglied die Möglichkeit zu kandidieren und nun haben wir die Auswahl aus den drei Herren aus Nordrhein-Westfalen. Ich finde es auch gut, dass bei einer Wahl Laschets Jens Spahn mit im Boot wäre, weil ich von ihm allgemein viel halte. Dennoch werde ich wohl für Norbert Röttgen stimmen. Bis zum Ende dieser Woche habe ich dafür ja noch Zeit.

Sollte der CDU-Wahlsieger dann auch automatisch Kanzlerkandidat der Union sein oder in einen Wettstreit mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder treten?

Je länger sich der CDU-Parteitag verschiebt, desto wahrscheinlicher wird Söder als Kanzlerkandidat der Union. Allerdings weiß ich nicht, ob das gut wäre. Söder macht gute Arbeit in Bayern, aber ich weiß nicht, ob er das auch für ganz Deutschland könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es in dieser Frage noch einmal turbulent wird.