„Lebensfremd und an der Wirklichkeit vorbei“

Roßleben Die mit ihrer Würdigung der Haushaltssatzung der Stadt Roßleben-Wiehe verbundene Aufforderung der Rechtsaufsichtsbehörde an den Stadtrat der Stadt Roßleben-Wiehe, kommunale Einrichtungen wie den Stadtpark und das Schloss in Wiehe, die Bottendorfer Mühle oder das Bürgerzentrum in Roßloben in Betreibung der Stadt zu hinterfragen, hat im Stadtrat eine kurze, aber heftige Debatte ausgelöst.

Forderungen wie diese gehören sicher zur Aufgabe der Behörde, meinte Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie seien aber lebensfremd und gingen völlig an der Wirklichkeit vorbei. „Nur weil wir diese Gebäude nicht betreiben, verschwinden sie ja nicht aus unseren Ortschaften“, sagte Sauerbier. „Man muss auch mal zur Kenntnis nehmen, dass wir hier im ländlichen Raum leben. Da haben wir schon die Verantwortung, wenigstens ein Mindestangebot an Kultur zu unterbreiten“, fügte er hinzu. Insofern seien solche Hinweise von Behörden „sicher gut gemeint und basieren auf gesetzlichen Vorschriften, sind aber einfach kontraproduktiv und nicht zu verantworten“.

In der Ratssitzung hatte sich auch Donndorfs Ortschaftsbürgermeisterin Gudrun Holbe (CDU) zu Wort gemeldet und auf den Fusionsvertrag zur Neugliederung verwiesen, in dem der Erhalt und Fortbestand von Gebäuden wie den genannten in den einzelnen Ortschaften (immer unter Vorbehalt) festgeschrieben ist. „Wir haben einen Vertrag geschlossen und der gilt erst mal“, stellte sie klar.

Zuvor hatte Helmut Rebs von der AfD-Fraktion erklärt, dass er die Auffassung der Kommunalaufsicht teile, da der Betrieb solcher Einrichtungen nicht Aufgabe einer Kommune sei.

Dem widersprach der Bürgermeister am Rande gegenüber TA. In Wiehe beispielsweise habe es in der Vergangenheit bereits Bemühungen gegeben, den für viel Geld schön sanierten Stadtpark einem privaten Betreiber zu übergeben. Diese seien aber alle gescheitert. „Wir befinden uns hier auf dem Lande, da ist es fast unmöglich, solche Häuser kostendeckend zu betreiben.“