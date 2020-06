AWG Kyffhäuser in Artern plant 2021 den – vorerst letzten – Abriss am Schackenfeld in Bad Frankenhausen.

Leerstand trübt Abschlussbilanz

Noch ein Abriss, dann ist auch das vorläufig letzte Wohngebäude gefallen, das die Arterner Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) in den letzten Jahren auf ihrem Rückbauplan hatte. Bis 2019 wurden insgesamt 266 Wohnungen vollständig zurückgebaut. Im kommenden Jahr werden mit dem Gebäude Schackenfeld 13-15 in Bad noch einmal 44 Wohneinheiten abgerissen. Das geht aus dem neuesten Jahresbericht hervor, den die Geschäftsleitung auf der Generalversammlung einmal im Jahr ihren Mitgliedern vorlegt. Und da Corona auch um die Wohnungsbaugenossenschaft keinen Bogen macht, wird die Versammlung diesmal erst im September stattfinden, und auch die Zahl der Teilnehmer wird limitiert.

Der zum Abriss stehende Plattenbau ist inzwischen weitgehend leer gezogen. Für den Rückbau gibt es Fördergelder vom Land. „Derzeit sind wir noch mit sechs Mietern im Gespräch. Im III. Quartal soll der Freizug abgeschlossen sein“, berichtet AWG-Vorstand Stefan Albe und zeigt sich nicht unzufrieden mit der Bilanz: 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 136.600 Euro erwirtschaftet. Durch Tilgung und Sondertilgung konnten die Schulden von 6,4 auf 5,3 Millionen Euro weiter gesenkt werden. Allerdings trübt nach wie vor der hohe Leerstand die Stimmung ein.

Der Rückbau am Schackenfeld wird hinsichtlich des Leerstandes die Bilanz 2021 wieder etwas verbessern. 2019 stieg er, bedingt auch durch den Freizug, von 14,8 auf 17,6 Prozent.

In Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen investierte die AWG im Vorjahr knapp 867.000 Euro – und damit 200.000 Euro mehr als 2018. „Davon betreffen knapp 258.000 Euro die Erneuerung von acht Heizzentralen im Wohngebiet Talgebind in Artern. Weitere 107.000 Euro flossen in die weitere Trockenlegung der Kellergeschosse in der Walter-Frahm- und Karl-Apel-Straße in Bad Frankenhausen. In der Frahm-Straße werden die Arbeiten dieses Jahr fortgeführt und zugleich Zuwegungen und Grünflächen erneuert. Weitere 350.000 Euro sind für die Herrichtung von Wohnungen bei Neuvermietung eingeplant.

Die AWG hat 1095 Wohnungen in Artern, Bad Frankenhausen, Heldrungen und Voigtstedt.