Die Telefonbibliothek in Etzleben kann ab sofort wieder benutzt werden.

Lesestoff für Etzleben

Ab sofort können Leseratten wieder die Telefonbibliothek in Etzleben nutzen. Wie Peter Keßler vom Verein „Ideen Schmiede Etzleben“ mitteilt, wurde als Hinweis für die Umsetzung der Maßnahmen zur Infektionsvermeidung eine Gedankenstütze an der Tür angebracht. Darauf wird auf einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter um die Telefonzelle hingewiesen und, dass Besucher nicht Bücher unnötig anfassen sollen. Auch solle auf Handhygiene geachtet werden.

Der Verein bittet besonders darum, dass mitgebrachte Bücher momentan nicht eigenständig einsortiert werden, sondern in einer geschlossenen Umverpackung bei Familie Fiebrich in der Lindenstraße 25 abgegeben werden sollen. Diese lagern dann dort erst einmal in Quarantäne, ehe sie für den Publikumsverkehr freigegeben werden.