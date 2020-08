Kloster Donndorf. Am 4. September lesen vier Autoren bei freiem Eintritt im Rahmen der Reihe „Als bliebe die Wurzel im Boden“.

Lesung in Kapelle vom Kloster Donndorf

Im Rahmen der Reihe „Als bliebe die Wurzel im Boden – Autoren und Künstler im Gespräch über Herkunft und Heimat“ findet unter dem Titel „Vier von hier – Geschichten aus aller Welt“ am Freitag, dem 4. September, ab 19 Uhr in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf eine Lesung statt. Lesen werden Matthias Biskupek, Iris Fleischhauer, Holger Uske und Anke Engelmann. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit der Heimvolkshochschule wird gebeten.

Die literarische Reihe hat die Ländliche Heimvolkshochschule mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Freunden und Förderern der Stadt- und Kurbibliothek J. F. W. Zacharia und dem Regionalmuseum Bad Frankenhausen werden von Lesungen über Kurzfilmprogrammen bis hin zu einem Collage-Workshop bis zum Jahresende unterschiedliche Veranstaltungen mit nationalen und internationalen Künstlern und Literaten angeboten.