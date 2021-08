Der Autor Wolfgang Rüb liest am Samstag auf Burg Allstedt.

Lesung mit Wolfgang Rüb in Allstedt

Allstedt. Der Autor gibt Ausschnitte aus seinen Romanen zum besten.

„Ungezogene Geschichten“ gibt es am Samstag, dem 28. August, ab 19 Uhr im Burg- und Schlossmuseum. Dafür wurde der Schriftsteller Wolfgang Rüb eingeladen. Dieser gibt sowie Ausschnitte aus seinen Romanen zum besten, wobei auch Erinnerungen an den manchmal komischen Alltag in der DDR aufgefrischt werden sollen. Die Veranstaltung setzt die Reihe „Lese-Sommer“ fort.

Kartenvorverkauf unter: 034652/519 oder E-Mail unter schloss-allstedt@allstedt.de