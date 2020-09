Letzte Vorbereitungen für das Heimatshoppen in Artern

Blaue Fußspuren sollen den Besuchern des Arterner Heimatshoppens am Samstag den Weg zu den teilnehmenden Einzelhändlern zeigen. Deswegen machten sich, begleitet von der Arterner Salzprinzessin Celine und Heldrunger Zwiebelprinzessin Swantje, Mitglieder des Organisationsstabes am Freitagnachmittag auf. Dabei brachten sie die Fußspuren mit wasserlöslicher Farbe auf und brachten Luftballons in den Stadtfarben blau und weiß vor den Geschäften an. Die Veranstalter hoffen so mehr Menschen auf die lokalen Geschäfte und deren Angebote aufmerksam machen zu können.